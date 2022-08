Arrancan las fiestas de María Pita con Carolina Iglesias, la pregonera que emuló a Gayoso

Decía este lunes Carolina Iglesias que el primer famoso que conoció fue Xosé Ramón Gayoso y que al arrancar el pregón de las fiestas de María Pita con un “Boas noites” se sintió como él al inicio de Luar. Con la emoción que invade a cualquier coruñés al que se le encomienda pronunciar las palabras con las que empiezan los festejos de la ciudad, especialmente para los que como ella se han visto obligados a vivir fuera, Carolina hizo un recorrido por sus vivencias en A Coruña desde sus primeros años e hizo un homenaje a los jóvenes que se han visto obligados a pasar dos años de su vida bajo las restricciones de la pandemia.

“Asumimos que dejaría de salir nuestra foto en la tele en el Xabarín Club. Y aquí seguimos, tirando para adelante”, dijo sobre esta cuestión. Se mostró “orgullosa” de la generación Z, de la que aseguró es el “futuro” y que confía en ella. También hizo un repaso a la variedad de actos que figuran en el programa de las fiestas de María Pita y comentó que en ellas “pasan más cosas que en el Coachella”, en alusión al famoso festival californiano.

Uno de los hitos de su pregón se produjo cuanto entonó la copla Vivir na Coruña que bonito é, ya que fue acompañada por el público presente en la plaza, en el que abundaban los jóvenes, de los que a buen seguro muchos son seguidores de su trabajo como cómica y guionista. Recordó que lleva once años fuera de la ciudad y que echa de menos locales ya desaparecidos como A Repichoca y Cachivache y que mientras que su primera actuación fue en el instituto de Monelos ante cincuenta personas, la última en A Coruña fue en el Coliseum con 6.000 espectadores.

“Por mucho que pase tiempo fuera siempre sentiré Galicia y A Coruña como mi casa, siempre sentiré ese poco de emoción al volver porque siempre volveré”, dijo. Tuvo palabras de recuerdo al recientemente fallecido colega Pedro Brandariz y al asesinado Samuel Luiz, tras lo que destacó que las personas LGTBI sufren “discriminaciones y violencia diarias”, por lo que reclamó educación para quienes piensan que “somos de otra categoría”.

Acompañado de su guitarra acústica en la mayoría de las canciones, James Blunt asumió ante 20.000 personas, según el Concello, el reto de abrir el programa de conciertos de María Pita con la dificultad que supone la diferencia de idioma. “Fantástico be here in A Coruña”, dijo al público, que coreó el final de uno de sus temas, Wisemen, en el que incluso insertó el nombre de la ciudad y que agradeció la entrega de la que hizo gala durante toda su actuación.