La hostelería podrá alargar dos horas su actividad hasta el 15 de agosto, en el ecuador del mes de las fiestas de A Coruña. Los establecimientos que lo soliciten al Ayuntamiento tendrán permiso para cerrar dos horas más tarde de la hora de cierre establecida según sus licencias. La iniciativa, que ha sido promovida por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, ha suscitado polémica en el sector, ya que, en principio, de la solicitud podrían beneficiarse “únicamente” los asociados, según informó la entidad en un comunicado por redes sociales. Posteriormente y debido “a la cantidad de llamadas recibidas por la ampliación de horario”, la asociación informó de que los negocios que no están asociados también podrán cursar la petición “y esperar la resolución”.

El Concello, de acuerdo con la orden autonómica de 2020 que regula el horario de apertura y cierre de los establecimientos abiertos al público, puede ampliar los horarios generales de clausura de los negocios, así como variar la finalización de los espectáculos públicos y actividades recreativas. Así lo hizo con motivo de las fiestas de San Juan de este año, en las que permitió que el cierre de la hostelería y el ocio nocturno se retrasase dos horas. En ese caso lo anunció la alcaldesa, pero no ahora, con el comienzo de las fiestas de agosto y a petición de los empresarios del sector.

Fuentes municipales confirman que tanto asociados como no asociados han pedido ampliar su actividad hasta mediados de mes ante el aumento de turistas y visitantes en la ciudad, pero no aclaran si habrá control a la misma por parte de la Policía Local, ya que puede darse el caso de establecimientos que no vayan a solicitar las dos horas de ampliación y decidan prolongar igualmente su actividad. Tampoco apuntan si los locales reciben respuesta en cuanto piden más horas o deben esperar días.

Hosteleros consultados por este diario manifiestan su malestar por el hecho de la que la asociación provincial haya impulsado la modificación del horario laboral exclusivamente para sus miembros sin tener en cuenta a los demás establecimientos. Censuran también que el Concello haya adoptado la medida de la ampliación “sin programar antes las cosas” y alertan de que algunos negocios permanecerán abiertos hasta las tres de la mañana en días laborables, lo que puede ocasionar molestias a vecinos.