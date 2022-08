La nueva banda de una solista novel

La cantante Cris Regueiro se estrena como solista este miércoles en el Jazz Filloa a las 21.45 y a las 23.00 horas. La artista mostrará la propuesta de soul y R&B en la que lleva trabajando desde hace meses junto al bajista Ale Cambón y el percusionista Bruno Couceiro. “Ha sido un proceso muy largo y con muchas etapas que hemos disfrutado un montón”, comenta la vocalista. El proyecto tomó forma a finales de 2021, cuando los músicos conocieron los temas que Regueiro llevaba perfilando desde 2019: “Aportaron toda su creatividad y se implicaron muchísimo en el proyecto”. Hasta ahora, había combinado su faceta de vocalista en formaciones corales con los teclados.

Cris Regueiro & The Neo Band, como se conoce el trío, llevarán en su repertorio algunos temas en los que llevan trabajando desde hace años. En directo, Regueiro contará con dos colaboraciones especiales. Una será Carmen Rey, su profesora de canto desde hace diez años y directora en la formación coral Sisters in the House, en la que también colabora Regueiro. La segunda será otro artista amigo, Héctor Martínez: “Tengo muchas ganas de actuar con él”. Las entradas para el espectáculo cuestan 10 euros y ya se han agotado para el primer pase.