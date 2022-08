La Plataforma en Defensa do Común ha presentado siete alegaciones de la plataforma al estudio de detalle de la parcela 2 del Plan Especial de Reforma Interior de A Maestranza. El colectivo critica que este plazo de alegaciones coincida en verano: “El Gobierno municipal no tiene interés en que la ciudadanía conozca ese estudio de detalle, no quiere facilitar un debate público y que se presenten alegaciones.

En sus escritos, Defensa do Común se posiciona en contra de este estudio de detalle porque, entre otras cosas, “falta un análisis del conjunto de las parcelas 1 y 2 para minimizar la afección sobre la muralla y el conjunto histórico, así como documentación sobre el cumplimiento de la edificabilidad”. La plataforma apunta que también se “vulneran las normas de aplicación directa de protección patrimonial, del entorno patrimonial y del paisaje litoral”. Defensa do Común critica también que el documento no esté en gallego, como exige la Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística, y recuerdan los plenos municipales en los que, desde 2016, se aprobaron seis mociones para la cesión gratuita de los terrenos de A Maestranza al Concello, por lo que exigen su cumplimiento.