Acento coruñés en un Noroeste internacional

Alfredo García, que es guitarrista y compositor de Viruxe, pensaba que nunca entraría en el cartel del Noroeste. El estilo musical de su grupo se acerca más al jazz que al pop y al rock, así que, cuando el festival tenía estos apellidos, no creía que pudiese entrar en la selección. Pero con la expansión de la iniciativa, que va más allá de llenar de música la playa de Riazor durante un par de días, se abrieron otras oportunidades, también para los músicos de la ciudad que, como García, recuerdan actuaciones estelares, como la de The Cure, allá por el año 1998, o la de Joe Cocker, en 2000, pero también las de Raphael y El Consorcio, la de Los Suaves y, aunque no fuese su grupo preferido, también la de Deluxe.

Viruxe entra ahora en la historia del Noroeste, con su actuación el domingo, 14 de agosto, a partir de las 13.30 horas, en la plaza de Azcárraga, como lo hacen también otros coruñeses que podrán tocar su música ante sus vecinos. Para Néstor Pardo, tocar en A Coruña es “tocar en casa” y, asegura, que eso siempre hace “ilusión”. No es la primera vez que Pardo entra en la selección del Noroeste, aunque esta vez es especial, ya que será su primer concierto en A Coruña después de los cuatro meses que estuvo en Estados Unidos, tocando la guitarra para otros músicos y también en solitario. Su actuación está programada para el sábado 13 de agosto, en la plaza de Azcárraga, a partir de las 13.30 horas. “El Noroeste es un proyecto interesante porque se basa en mantener el tejido cultural de la ciudad y en que la cultura esté viva más allá de las salas y está bien que los músicos puedan tocar para que se les vea y para que no se vayan”, comenta Pardo que, en esta ocasión ofrecerá un concierto “más rocanrolero, con un trío nuevo”, aunque sin olvidar sus grandes éxitos. “Yo vivo a medio camino entre A Coruña y Madrid y, si me coincide aquí, siempre voy al Noroeste. Aunque tengo muy mala memoria, sí que me acuerdo del concierto de Rosalía en el castillo de San Antón, antes de todo este bum suyo”, recuerda Néstor Pardo. Festival Noroeste EG: ya se pueden reservar las invitaciones para acceder a los conciertos de San Antón Otra banda coruñesa que se subirá al escenario del Noroeste será FF, lo hará el viernes, 12 de agosto, a partir de las 20.00 horas, en el Campo da Leña. La cantante del grupo, Rut Morate, tiene en la memoria los conciertos de New York Dolls y The Cure, aunque también el de Los Eskizos. “Iba con mi abuela y mi hermana y aluciné, me pareció muy loco, pero increíble”, recuerda. Para los miembros de FF, el Noroeste es una cita ineludible. “No nos podemos perder ir de oyentes, pero ya tocar en un escenario grande en nuestra ciudad, es un lujo. Aunque nos costó mucho llegar hasta aquí, que las cosas no fueron fáciles”, comenta. La banda se reunió este año después de una década desde su último concierto. El festival Noroeste, con músicos de una decena de nacionalidades, comenzará mañana y acabará el domingo. Contará con 49 bandas, (23 lideradas por mujeres), habrá nueve escenarios y jornadas de pasacalles. Los conciertos de la playa tendrán el protagonismo de Bratzantifa, Zahara y Tanxugueiras el viernes 12, y de Helena Egea, Baiuca y UB40 el día 13.