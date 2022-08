El Concello retoma la tramitación para convertir el Barrio de las Flores en área de rehabilitación

El Concello ha otorgado un contrato menor de casi 11.500 euros para la elaboración de la documentación necesaria para la declaración del Barrio de las Flores como Área de Rehabilitación Integral (ARI) y Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP). Con este contrato, el Ejecutivo municipal retoma el proyecto de convertir en ARI el barrio, que se había descartado durante el mandato del PP, en abril de 2015, ya que abogaba por hacer una intervención global en la zona para optar a ayudas europeas, puesto que las intervenciones necesarias estaban presupuestadas en unos 60 millones de euros, por lo que excedían los fondos destinados a las ARI en aquel momento.

El Barrio de las Flores se encuentra actualmente inmerso en el proceso de redacción del Plan Director de Rehabilitación Integrada (PDRI), del que se conocerán sus conclusiones a finales de verano. Aunque el texto definitivo no está terminado todavía, los redactores del mismo —David Baena y Mónica Beguer, de los estudios BCQ Arquitectura Barcelona y Territoris XLM— han realizado ya varias propuestas que se han sometido a la opinión de los residentes en el barrio para que ellos digan cuáles son sus prioridades.

El plan director no solo aborda cuestiones como los problemas de accesibilidad que tienen los vecinos para llegar a sus casas, sino también otras soluciones que mejoran la eficiencia energética de los edificios, tanto públicos como privados. El plan director estará condicionado también a la voluntad política para ponerlo en práctica y, también, a la concesión de ayudas, no solo europeas, sino también estatales, autonómicas e incluso locales, ya que son intervenciones de gran envergadura.

En las propuestas realizadas por los redactores del plan se plantean soluciones para poder financiar obras, como, por ejemplo, retirar los montacargas de los inmuebles que ya no se utilizan para ganar espacio público en la calle y aprovechar la zona liberada en altura para habilitar viviendas prefabricadas de bajo coste, “para compensar los gastos derivados de las mejoras y el mantenimiento de los edificios existentes”.

Los vecinos del Barrio de las Flores han reclamado durante más de una década intervenciones específicas en su zona, para paliar, por ejemplo, los problemas de accesibilidad que tienen, no solo en la calle sino también en sus viviendas, ya que algunos edificios carecen de ascensor y, también, para introducir mejoras en sus viviendas, por ejemplo, de eficiencia energética. Los vecinos solicitan también actuaciones en sus fachadas, para que los cables no estén en el exterior y para mejorar su aislamiento; incluso abogan por mejorar sus conexiones con el resto de la ciudad y que el barrio tenga más espacio de relación y servicios para que, de este modo, haya no solo más vecinos sino también más comercio y más vida en el barrio. Para ello, los redactores del plan director apuestan por hacer viviendas-taller en los corredores.

Estas peticiones, así como las propuestas de los redactores se incluirán en el plan director —actualmente están en estudio las ideas del plan de acción, después de que los vecinos priorizasen los proyectos a realizar— y después tendrá que ser el Concello quien diga cuáles son las iniciativas que se llevan a cabo en el corto plazo y cuáles tienen que esperar.

Aunque el Concello haya adjudicado este contrato, fuentes municipales destacan que están aún estudiando la posibilidad de hacer un ARI en el Barrio de las Flores con el objetivo de acceder a ayudas públicas para mejorar los espacios públicos y privados de este núcleo urbano.

Tres zonas en fase de recuperación

El 22 de julio de 2015, el Instituto Galego de Vivenda e Solo declaró Área de Rehabilitación Integral (ARI) tres zonas de la ciudad: el barrio de San Vicente de Elviña, el núcleo conocido como Casas de Franco, en O Ventorrillo, y también el grupo de viviendas de María Pita, en Labañou. El Instituto Galego de Vivenda e Solo abrió en 2019 un programa de ayudas para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en este enclave y también para la ejecución de trabajos en el interior de las viviendas con el objetivo de adecuarlos a la normativa vigente.

En noviembre de 2021, las casas de Franco, el grupo de viviendas María Pita e inmuebles de Ciudad Vieja y Pescadería fueron incluidos por el Gobierno local en la convocatoria de ayudas a la rehabilitación de zonas ARI de la ciudad. El Concello dedicó, entonces, respectivamente 529.612 euros, 571.290 euros y 237.447 euros a estas zonas urbanas, un total de 1,33 millones de euros. A pesar de la contratación de un servicio para elaborar la documentación necesaria para declarar ARI y ERRP el Barrio de las Flores, fuentes municipales no aclaran si finalmente darán el paso de formular esta solicitud a la Xunta, aunque sí aseguran que es una tarea para profundizar en la rehabilitación de la zona y para obtener ayudas.