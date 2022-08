“La gente de nuestra edad que leía manga desde joven, ahora se lo recomiendan a sus hijos”

Dani Bermúdez y Fidel de Tovar son los representantes este año de la cultura del manga en el Viñetas desde o Atlántico. Los dos artistas de Barcelona llevan años liderando la escena del cómic de estilo japonés hecho en España.

¿De qué forma surgió su conexión con la cultura del manga?

D.B.: Los dos crecimos con las series de anime que llegaron en la primera hornada a España. Somos de Barcelona y la entrada a este mundo llegó a través de las autonómicas de Cataluña con series como Dragon Ball, Supercampeones: Oliver y Benji o Ranma. Crecimos con todo eso y a mí me influyó mucho a la hora de dibujar. Llevo toda la vida haciéndolo porque mi hermano también dibujaba y tiraba de esa inspiración del anime. Cuando llegó el manga, fue a más.

F.T.: A mí me apasiona la cultura japonesa a muchos niveles, no solo el manga. El cine japonés de los de los 60 y 70, e incluso antes, fueron una gran inspiración para Arashiyama, la montaña de los deseos. La estética del país y su concepción de la belleza es algo que me ha alucinado muchísimo. Ambos crecimos con el anime, que es una forma de narrar que se te va quedando dentro y, cuando quieres contar una historia, surge de manera natural. Nosotros nos conocemos desde hace más de quince años y tardamos casi diez en empezar a trabajar juntos. Dani dibujaba y yo quería ver una historia dibujada solo por él porque soy muy fan de su trabajo. Yo había hecho narrativa y fotografía documental y quería leer algo suyo. Cuando tenemos puntos de contacto e intereses comunes, es más sencillo comenzar a trabajar juntos.

¿Cómo se adaptaron a trabajar en equipo durante estos seis años?

F.T.: Tuvimos que encontrar nuestra manera de comunicarnos y tener el espacio suficiente para que cada uno pueda desarrollarse. Yo no puedo hacer que él dibuje exactamente lo que quiero porque la obra es de los dos y tiene que crecer a través de ambos. De la misma forma, el dibujo no puede condicionar la escritura. Encontramos puntos en común para poder brillar en lo que hacemos. No ha sido un camino de flores.

D.B.: Se trata de sincronizarnos. Yo tengo que entender cómo el escribe a la hora de hacer el guión. Lo más importante es comunicarnos. Estamos trabajando todo el día. Una cosa muy importante es que Fidel no me da el guión entero, me entrega escenas y sigue escribiendo mientras yo dibujo esas páginas. Así, la historia está viva mientras se crea, aunque tengamos siempre claro el final al que queremos llegar.

¿Quiénes son sus referentes japoneses en su estilo de dibujo?

D.B.: Crecí con Akira Toriyama, de Dragon Ball. También con Rumiko Takahashi, la autora de Ranma. Y en esa época me influenció sin saberlo Naoki Urasawa, que aquí se publico su obra como Cinturón Negro. Él es mi referente número uno. Satoshi Kon, un autor de anime, también nos unió mucho a los dos antes de empezar a trabajar juntos.

¿Por qué la cultura japonesa ha ganado aceptación entre el público general en los últimos años?

F.T.: La gente de nuestra edad que creció que leía manga desde jóvenes. Y no lo ven como algo raro. Hay campañas publicitarias de padres que ven a sus hijos leer Jujutsu Kaisen y les recomiendan un tomo de Dragon Ball. A mí me parece maravillosa esa normalización.

D.B.: Creo que fue un éxito desde el principio, en realidad. En Cataluña, TV3 lo vivió con el anime. Muchas editoriales de manga están allí. El público general tardó en darse cuenta de su importancia. Hablamos de que ha influenciado al cine, la literatura y los videojuegos. Ahora, el manga tiene una gran variedad de temas y estilos entre los que escoger y consumir, ya no es raro leerlo ni crearlo en España.