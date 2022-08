Marea Atlántica insta al Gobierno local a regularizar las viviendas de uso turístico de la ciudad como recoge el acuerdo al que ambos llegaron el año pasado. El grupo de la oposición expresa su "sorpresa y preocupación" después de que el Concello informase de que no tomará medidas sobre esta práctica porque no supone una "amenaza" para el sector. "El impacto de los pisos turísticos hay que buscarlo en su desastroso efecto para el derecho a la vivienda, no solo para los hoteles tradicionales. Regularlos es urgente, además de un compromiso con nuestro grupo. El Goiberno tiene que rectificar", señala la portavoz de Marea, María García.