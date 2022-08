A Coruña es un lugar especial para la cantante Ana Torroja desde que tocase en el año 1989, en el que ella misma considera que fue una sesión mítica y para no olvidar. Y en particular, la emblemática plaza de María Pita. Ayer volvió a subirse al escenario en este enclave con motivo de la celebración de las fiestas y no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que este es un lugar mágico en el que le encanta dar rienda suelta a su música. “Esta plaza tan de Coruña, tan vuestra. Esta maravillosa plaza que me trae tantos recuerdos”, confesó ante un público entregado que disfrutó de una gran noche.

Volvió a una tierra en la que su familia dejó una importante impronta. Precisamente, su abuelo, Eduardo, fue el ingeniero encargado de terminar las obras del puente de O Pedrido tras la Guerra Civil. La plaza de María Pita, abarrotada, realizó un viaje por la discografía más conocida de Torroja, que abrió el concierto con temas como Ay qué pesado, Me colé en una fiesta y Hoy no me puedo levantar. La actuación celebrada en la jornada de ayer pone fin a una gira de nueve consecutivas que habían empezado el día 1. Ahora habrá una pausa hasta el lunes 15 de agosto, día en el que la música volverá de la mano de Luis Fonsi. El siguiente, el del martes 16, estará protagonizado por Carolina Durante.