Deixounos Trini Falcés, referente na defensa dos dereitos 🏳️‍⚧️e premio #MarcelaElisa no 2019 👇



✍️ Mudou o seu nome no rexistro civil da #Coruña no 1953

🚨 Foi represaliada durante a dictadura

📢 Encabezou a 1ª marcha do Orgullo en Barcelona no 1977



Sempre estarás con nós 🕊️ pic.twitter.com/9tD9jrqaO7