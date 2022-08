En Monte Alto hay perros a los que solo les falta hablar pero que tienen a quien lo haga por ellos, así que, en las calles se puede leer lo que los pobres animalillos podrían pensar de sus dueños. En una de las aceras del barrio, ayer, alguien se “olvidó” de limpiar del suelo la enorme caca de su perro. Como a algún vecino ver eso no le gustó y supuso que al can tampoco, se tomó la molestia de hacer un cartel, casi del mismo tamaño que el regalito, en el que ponía: “Mi dueño no me quiere” con letras pintadas con colores y en buenas mayúsculas. La verdad es que si le quisiera a su mascota y a sus vecinos no dejaría una caca en el suelo.