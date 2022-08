Miguel Costas, ex de Siniestro Total: "En estos años me han tratado muy bien en A Coruña, incluso mejor que en Vigo"

La música rock inunda este domingo el plaza de España, donde también se celebra el Mercado de la Cosecha, en la última jornada del Festival Noroeste Estrella Galicia. Miguel Costas, ex integrante de Siniestro Total y Aerolíneas Federales, actúa en este escenario a las 13.00 horas, haciendo su regreso a A Coruña tras reunirse con Siniestro Total en primavera. En la noche del sábado actuará en el Rock in Cambre.

¿Cómo será el concierto en la plaza de España?

Al final, aunque tengas un montón de discos a tus espaldas, la gente quiere escuchar los grandes éxitos. Intento colar alguna canción menos conocida, pero voy a tocar las más conocidas. Unas de Siniestro Total, otras de Aerolíneas Federales y algunas en solitario.

Participó en la reunión de Siniestro Total este año. ¿Por qué comentó entonces que sentía como un invitado cuando fue uno de los fundadores del grupo?

Ya hace 29 años que dejé Siniestro Total y a mí me invitaron para este concierto, no formaba parte de la banda. Era una actuación de despedida y tuvieron a bien invitarme y que hiciese todo el concierto con ellos, los dos días. Otros invitados solo hicieron alguna canción, pero yo participé en el concierto entero. Yo no decidí el repertorio. Aun así, estuvo bien para hacer una despedida del grupo.

¿Cómo se sintió sobre el escenario durante esos días?

Hubo una muy buena conexión desde el principio. Nos conocíamos todos bastante y nos sirvió para rememorar canciones. Parecía que no había pasado el tiempo al volver al estar allí después de 40 años. Era una sensación extraña, pero espero que se repita en otra ocasión.

¿Le gustaría que Siniestro Total se despidiese también en Galicia?

A mí me hubiese gustado hacer el concierto de despedida de Siniestro Total en Vigo porque la banda de allí, pero es una decisión de ellos y la respeto. No tengo nada que decir. Y, a lo mejor, hacen otra despedida allí y no me invitan. Todo puede pasar.

El público coruñés también aprecia su sonido. ¿Espera una buena acogida este domingo?

Sí. Además, mis tres músicos son de A Coruña. Uno nació aquí, otro es uruguayo pero vive aquí y el tercero vive en Fene. Ellos juegan en casa. Y, en mi caso, aunque exista esa rivalidad tonta entre las dos ciudades, en estos años me han tratado me han tratado muy bien en A Coruña, incluso mejor que en Vigo.

¿Ha cambiado la escena del rock desde que usted comenzó?

Evidentemente. Hemos pasado por muchos formatos. Ahora la música se escucha de una forma muy inmediata. Antes, en un disco, te fijabas hasta en quién había llevado los bocadillos al estudio. La gente consume música de forma muy rápida y las discográficas prefieren solistas porque dan menos guerra. Aparecen y desaparecen artistas constantemente. Es otro sistema. Yo respeto todas las formas de música, pero para mí es otra liga. No tiene nada que ver Sting, que estuvo el otro día en Vigo, a lo que hace Rosalía. Yo pienso que debe haber músicos, no que la música esté pregrabada porque ellos son los que hacen, tanto en vivo como en esas grabaciones previas. Esta forma de verlo, hay que respetarla. Los tiempos cambian e importa mucho más el marketing. Una buena promoción para un artista mediocre es mejor que poca promoción para un artista bueno. Importa mucho el dinero. Los grupos jóvenes lo tienen muy complicado porque hace falta estar en todos lados.