Sergio y el presidente del Cádiz no se cansan de decir que Lucas no se mueve de su club, a pesar de que el coruñés desea regresar al Dépor. El de Monelos es uno de los futbolistas más mediáticos del equipo amarillo, pero su exposición va en aumento. Fotos con el polo nuevo, reclamo publicitario de las equipaciones... No sobran las reivindicaciones de que Lucas sigue en Andalucía y que es suyo. La última, de manera consciente o inconsciente, supuso además un guiño al Dépor. El Cádiz colgó en Twitter hace días una imagen del coruñés peloteando justo a las 19.06, hora que siempre elige el Dépor para anunciar sus fichajes en homenaje a la fecha de su fundación. ¿Seguirán las indirectas?