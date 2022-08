“Mucha gente, jóvenes y mayores, se siente identificada con nuestras letras”

Tienen en el horno un tema con otro artista que está a punto de ver la luz. Juan Pedrayes, batería de Carolina Durante, no hace ningún spoiler sobre ello, esquiva las preguntas porque si no sus compañeros del grupo le “echan la bronca”. Juntos preparan el concierto del martes, a las 22.00 horas, en María Pita. “La peña se lo va a poder gozar bien”, avisan con su nuevo álbum bajo del brazo, Cuatro chavales.

Les toca cerrar la serie de conciertos de María Pita. Su primera vez en estas fiestas.

Sí. Es muy guay. No he estado muchas veces en A Coruña, pero sí tengo familia en Galicia y me han contado que la fiesta está muy guay y la plaza está guapísima. Estamos encantados. Además, con el calor que hace en Madrid estamos deseando escaparnos.

Llevan girando todo el verano. ¿Cómo está siendo?

Ahora que por fin mejoró la cosa, estamos viendo que los festivales son muy parecidos a lo que había en 2019. Comparado con toda la mierda que hubo durante el COVID, estamos a tope.

Coincidió que Carolina Durante alcanzó el éxito justo antes de la pandemia. Luego tocó el parón obligatorio.

Llegó un momento en 2019 en que estábamos cansados de girar tanto. Se agradecía parar, pero solo un mes o dos, no casi dos años.

Reaparecen con nuevo disco. ¿Cómo son esos Cuatro chavales que dan nombre al álbum?

No hemos cambiado mucho. El estilo musical es el mismo. Es lo de siempre. Creo que mejoramos un poco, tocamos mejor y tenemos buen directo. La peña se lo va a poder gozar bien.

¿Estaban convencidos de que el disco funcionaría tras dos años complicados o hubo miedo?

Teníamos dudas de cómo funcionaría el disco. Como todos, supongo. Pero viendo cómo funciona la cosa, tocando de verdad, ya está todo bien. No existe esa duda.

El público sigue enganchado. ¿Qué tiene Carolina Durante para llenar recintos?

Si lo supiera, igual podía hacer negocio con ello. No lo sé. Creo que es porque hay mucha gente, jóvenes y mayores, que se siente identificada con nuestras letras. Por eso hay tanta gente cantando las canciones en nuestros conciertos. Supongo que será por eso.

Se juntan muchas generaciones ante vosotros. ¿Les sorprende esa mezcla?

No sé por qué, a mí me flipa que haya de todo. A veces ves niños muy pequeños que van con sus padres o gente de nuestra edad. Las canciones atrapan a muchas generaciones y no sé muy bien por qué.

¿Tiene algún tema favorito del nuevo disco?

Sí. Personalmente el que más me gusta es el de La planta que muere en la esquina. Por la música, sobre todo. Tampoco esperaba que funcionasen tan bien en directo Granja escuela o Famoso en tres calles.

Ustedes ya son famosos en más calles. ¿Cómo lo llevan?

Lo llevamos bien. La canción no habla de nosotros, es más bien una parodia. A lo mejor al cantante, a Diego, le para más gente por la calle, pero a nosotros no.

¿Están hartos de alguna de sus canciones?

Igual que nos pidan tanto la de Cayetano, pero a mí no me raya. Es normal. Si la peña la quiere escuchar, se toca.

¿Trabajan en algo nuevo o aún le queda vida a Cuatro chavales?

Todavía queda. Terminamos ahora los festivales y aún nos falta la gira de salas. Todavía queda rodarlo. Pero sí nos vamos a meter más en serio al local y preparar canciones nuevas para lo que podría ser un tercer disco. Sin pausa pero sin prisa.

¿Sonará diferente?

Sí, la idea es seguir con el mismo estilo, pero cambiar algo de instrumentación. No vamos a hacer de repente heavy metal.

La vena punk no la pierden.

No. Eso queda ahí.

¿Y de dónde viene eso?

Siempre decimos lo mismo, que hay muchas referencias. Como Triángulo de Amor Bizarro, que son de A Coruña. A mí me gusta mucho Airbag. También The Jesus and Mary Chain. Puro noise pop. Ruido.