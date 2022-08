Joyas para labrar un futuro laboral

En el que era el escaparate de la zapatería Huellas, en la calle Ramón y Cajal, hay desde hace unas semanas collares, pulseras y pendientes de artesanía de Galicia. Es una tienda de joyas en la que cada pieza tiene una historia, porque las hacen jóvenes usuarios del centro especial de empleo I-Lab, fundado por la asociación Grumico (Grupo de Persoas con Discapacidade da Coruña).

“Grumico tiene un taller de joyería desde hace muchísimos años y lo que detectamos es que a los asistentes se les daba muy buena formación pero que las oportunidades laborales, una vez terminada la formación, eran prácticamente nulas. Entonces, decidimos crear el centro especial de empleo para poder darles una oportunidad laboral a las personas que salían, también para que pudiesen hacer prácticas, aunque sabemos que a todos no los vamos a poder contratar”, explica el gerente del centro, Javier Mouriño.

Aunque actualmente no puedan emplear a todos los usuarios que quisieran, en el taller de joyería tienen ya a tres trabajadores que han encontrado en las joyas y en sus creaciones no solo un salario sino también una manera de seguir creciendo. Si en el futuro va bien, su intención es contratar a otras tres personas más. En la tienda se dan un margen de un año para ver si la idea funciona y para comprobar si tener un espacio a pie de calle con sus creaciones les abre mercado. Por ahora, el inicio ha sido mejor de lo que esperaban, aunque saben que llegan fechas complicadas para la venta de joyas, sobre todo con el inicio del colegio y la vuelta de las vacaciones.

“Hacemos piezas sueltas y colecciones y lo hacemos todo, desde el diseño hasta la fabricación, incluso piezas a medida. Hacemos pendientes, colgantes, pulseras... esmaltes, entorchado... de todo. Es un trabajo bonito”, explica Ángel Caamaño, que es operario de taller y artesano de I-Lab.

“Para mí fue una salida al mundo otra vez. Una oportunidad para hacer un curso y para no quedarme en casa como un mueble y hacer algo a un nivel en el que me puedo comparar con grandes joyeros. Eso es un orgullo. Ver a alguien por la calle con tus piezas es lo más”, dice Caamaño, que, a diferencia de Mouriño, empezó a trabajar al año de haber sufrido una lesión que le obliga a moverse en una silla de ruedas. “Yo llevo veinte años de lesión y empecé a trabajar en 2016. No es solo la parte económica, que también hace falta, sino también la ocupación, sentirte útil, porque encontrar trabajo teniendo una discapacidad no es sencillo”, describe Mouriño.

Hasta que entró por la puerta de Grumico, a Ángel no le había llamado la atención nunca la joyería. Él tenía su trabajo y su vida y no se había planteado explotar esa faceta creativa pero, “de la noche a la mañana” se encontró en una silla de ruedas y con muchos cambios por delante a los que hacer frente, entre ellos, conseguir que la Xunta reconociese su discapacidad.

Durante dos años estuvo formándose como joyero y su profesor era Agustín Vázquez, que, además de maestro de la escuela de joyería de Grumico, es artesano y tiene que adaptar los conocimientos que les quiere transmitir a sus alumnos a sus particularidades. “Ellos pueden manejar las dos manos y no tienen ningún problema a la hora de trabajar, pero hay otros chicos que no, entonces hay que adaptar las clases”, relata Vázquez, que defiende que tener una tienda física ayuda a saber qué es lo que quiere la gente, a conocer sus gustos y a vender más.

A Caamaño le gusta “empezar y acabar” sus piezas. “Es como un hijo, hasta que se va con esa persona que te la pidió, por eso se cuida el proceso”, comenta, y es que en la tienda diseñan también piezas a medida, como lo hacen los profesionales del tatuaje, proponiendo varios bocetos sobre una idea en concreto para que sea el cliente quien elija con cuál se queda y cuál se va a convertir en realidad. También convierten en joya cualquier fotografía que los clientes les lleven, así que, tienen colgantes con perros o con estampas familiares entre sus creaciones.

Algunas de ellas han viajado a Portugal y a Países Bajos y, siguiendo esa estela, quisieran que sus piezas volasen “cuanto más alto y más lejos, mejor”, según indica Mouriño.

El centro de empleo se fundó en 2016 y al año siguiente empezó a funcionar el taller de fabricación; a los seis meses lo registraron como taller de artesanía de Galicia y así sigue desde entonces. La escuela de orfebrería de Grumico, en el que los usuarios aprenden a trabajar los materiales, es diferente del I-Lab, que es un centro especial de empleo sin ánimo de lucro en el que todo lo que se gana se reinvierte en formación y en puestos de trabajo. Además de la tienda de artesanía, tiene una línea de empleo de transporte adaptado, en el que los trabajadores son conductores con discapacidad.