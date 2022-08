As caveiras de Xerión son como os pementos de Padrón: unhas permanecen, e outras non. Trala eliminación, por parte dos operarios municipais, dunha das últimas efixies do ser mitolóxico que apareceu na Coruña, a enorme caveira do anfiteatro de Santa Margarida, á cidadanía coruñesa xórdenlle estes días dúbidas sobre as intencións do Concello para co símbolo. O pasado mes de decembro, o Executivo anunciou os seus plans de protexer e mesmo promover as imaxes, pola súa vinculación coa historia da cidade, ligada a lenda do xigante que descansa baixo a Torre de Hércules. Dende o Concello aseguran que a imaxe foi eliminada como parte das “tarefas de acondicionamento do parque” para os concertos do festival Noroeste, e matiza que, se ben o Goberno local amosouse “respectuoso” coa expresión artística,debe “protexer os espazos públicos”, xa que, sinalan, as actuacións artísticas deben ser “consensuadas e coordinadas”.

As caveiras comezaran a aparecer había poucos meses en distintos recunchos da cidade, na súa meirande parte en forma de mosaicos conformados con teselas azuis e brancas. Nun momento inicial, moitas pezas foron retiradas polo Concello, que virou máis tarde de parecer co compromiso público de velar por elas. O criterio a seguir a partir de agora, tras este precedente, non está claro, como tampouco a identidade dos autores da iniciativa.