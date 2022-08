Los albaceas de Piñeiro Pose señalan que el acuerdo del Concello “vulnera” la “voluntad” del testador

Los tres albaceas que administran la herencia de Manuel Piñeiro Pose, que ya mostraron hace meses su rechazo al acuerdo del Concello para obtener los inmuebles de las calles Payo Gómez y Teresa Herrera como bien municipal, señalan ahora que esta decisión del Gobierno local “vulnera la voluntad” del filántropo coruñés. La Fundación Legado Don Manuel Piñeiro Pose se opone a que el Ayuntamiento herede estos edificios y le acusa, a través de un comunicado, de haber “organizado una ficción jurídica” para inscribir estos inmuebles “sin ostentar ningún derecho”.

Fue en noviembre de 2021 cuando el Concello acordó el pago de 172.339 euros para poner fin a un proceso iniciado dos años antes por Marea Atlántica y adquirir el número 15 de la calle Payo Gómez y el número 16 de Teresa Herrera que Piñeiro Pose legó a la ciudad a cambio de que la administración local pagara las misas por su sepultura y las de sus familiares. En 1938, la cantidad establecida para ello ascendía a 140.000 pesetas, cifra que hoy equivale a 172.339 euros. El Ayuntamiento ingresó este dinero en una cuenta habilitada en el juzgado de instrucción como paso previo a la inscripción del inmueble a su nombre.

Los albaceas insisten en que, según la herencia de 1938, “los legados monetarios” se destinarían, además de “los fines del alma”, para “los fines del hospital municipal de A Coruña”, institución que desapareció en 1985. La Fundación del filántropo coruñés argumenta que “si la voluntad de Don Manuel Piñeiro Pose hubiese sido la de nombrar como heredero o conceder un legado” al Ayuntamiento, “podría haberlo hecho sin ningún problema”. Pero aseguran que esa “no fue su voluntad”.

Además, los sacerdotes aseguran que, una vez desaparecido el Hospital Municipal, se ha “apoyado económicamente de forma ininterrumpida a otra serie de instituciones de la sociedad civil, vinculadas en mayor o menor medida al ámbito sociosanitario, de forma que se cumpliese de la mejor manera posible la voluntad de Piñeiro Pose”. De hecho, concretan, en el comunicado, que desde 2015 se ha aportado “más de 900.000 euros a entidades coruñesas que ayudan directamente al ámbito sociosanitario vinculado a los pobres de la ciudad”.

Para esta Fundación, además, resulta “destacable” que no fue “hasta 2019 cuando la Junta de Gobierno local dio un giro radical a las actuaciones que venían realizando desde hace casi 35 años los Ayuntamientos anteriores”. La alcaldesa, Inés Rey, dijo el diciembre pasado que el Concello “va a seguir defiendo la titularidad municipal de ese edificio para que sea de la ciudad y se pueda destinar a usos públicos, cumpliendo así la voluntad de Piñeiro Pose”. “Defenderemos esta posición moleste a quien moleste porque el interés público está siempre por encima del interés particular”, aclaró.

Albaceas y Concello llevan meses enfrentados por este motivo. Los tres religiosos —el abad de La Colegiata y los párrocos de Santa Lucía y San Nicolás— presentaron un recurso de reposición para evitar que el Concello herede el inmueble. La Junta de Gobierno local aprobó la desestimación de este recurso para seguir adelante con el proceso, así que los albaceas trasladaron el asunto a los juzgados. Presentaron dos recursos de reposición en marzo y mayo de este año. Defienden que el acuerdo municipal crea “una obligación entre el Ayuntamiento y los albaceas que es inexistente”. La Fundación Legado Piñeiro Pose aclara que los religiosos “son los intérpretes máximo del testamento y a este se atienen en todo momento”. Sin embargo, opinan que, con sus decisiones, el Ejecutivo local “realiza una interpretación interesada del testamento” para así poder inscribir el inmueble.

La institución resume el testamento de Piñeiro Pose: “Nombrar una única heredera, instituir una serie de legados monetarios a personas determinadas, nombrar seis albaceas, instituir una fundación para la administración de los inmuebles de Teresa Herrera y Payo Gómez y prohibir toda intervención judicial al legatario que la origine”. Además, recuerda, el filántropo coruñés “hace constar su voluntad de prohibir perpetuamente la enajenación de los dos inmuebles” situados frente a la plaza de Pontevedra que el Ayuntamiento pretende destinar a uso público. Sobre eso también han protestado los albaceas, que denunciaron que el Concello no haya aclarado a qué fines destinará la herencia si la recibe. La alcaldesa, Inés Rey, dijo hace meses que “hasta que no quede expedito y libre, no se van a tomar decisiones”.

El comunicado sirve también a la institución para recordar que los cargos de albacea “son gratuitos” y que su tarea es “defender la validez en juicio y fuera de él del testamento, así como administrar fielmente los bienes de la herencia, destinando los legados a los fines establecidos por Piñeiro Pose.