El papel por las nubes a las puertas de la vuelta al cole

Sube el precio de la gasolina, el de la carne, el de los lácteos, el del café, el de los menús del día y, también, el del papel. Otro agujero en el bolsillo que se va a hacer más grande en unos días, con la vuelta al cole. Las papelerías tratan de hacer frente a este nuevo temporal, pero no es fácil. Ajustan márgenes de beneficio para que el incremento de los precios no sea tan impactante para el cliente, aunque aseguran que “todo sube”. “He pasado de vender el paquete de 500 folios de 4,50 a 7,90 euros. Ahora busco marcas más económicas, pero no hay mucha diferencia”, analiza José Manuel Fernández, de la papelería Garabato, en la zona de As Conchiñas.

Hay una lista interminable de cosas que son más caras que hace un año: carpetas, archivadores, bolígrafos, lápices, clips y hasta los posits. “Compramos los mismos productos y mes a mes el precio cambia, pero siempre al alza”, informa Mónica Duque desde la papelería Riaño, ubicada en la calle Ramón y Cajal, que cuenta que “no queda más remedio que subir los precios”. “Los márgenes de papelería son muy pequeños. Además, el pequeño comercio, como este, no puede competir con grandes superficies con descuentos o packs”, indica. Desde Azeta, junto a Cuatro Caminos, Suso Cambón explica que han “ajustado el margen de beneficio en papelería”, porque en los libros de texto no es posible, pues el precio ya viene marcado. Estos, además, han subido entre un 10 y un 15%. “Subió todo pero lo que más, lo que tiene cartón y plástico”, comenta, y apunta que “ya hay familias que están retirando y encargando el material escolar” para el curso que está a punto de empezar. Algunas se han encontrado con una sorpresa nada bonita pues, como consecuencia de la nueva legislación que entra en vigor este año, la Lomloe, todos los libros de texto de los cursos impares han sufrido un cambio y no se podrán reutilizar los de años anteriores. Como punto positivo, las familias podrán acceder a ayudas de la Xunta, de entre 50 y 210 euros, para adquirir material escolar. Se adjudican en función de la renta de los progenitores, así como de la cantidad de miembros que conforman el núcleo familiar. Un incremento continuo Aunque en la actualidad la guerra de Ucrania es una de las razones por las que se ha disparado la inflación, los encargados de las papelerías aseguran que “precio del papel ya lleva más de un año incrementándose”. “Primero nos dijeron que era por el transporte y ahora por la guerra, pero la cuestión es que llevamos más de un año con subidas”, apunta Mónica Duque. En Garabato entienden que “el transporte ha subido”, pero “no hubo incremento de salarios” y los precios de todo “están por las nubes”. Y ya no solo el papel: “Un bolígrafo o un lápiz, por unidad, ha subido entre 5 y 10 céntimos. Es una barbaridad, sobre todo en cosas que generan tan poco beneficio”, concluye.