“Lady Gaga es mi mejor amiga y me apoyó mucho”

El Festival de Electrónica Coruñés tomará el protagonismo este sábado en el anfiteatro del parque de Santa Margarita. La estrella principal del cartel del festival será la artista estadounidense Lady Starlight. En su carrera ha girado con artistas de primer nivel como Lady Gaga, con la que tiene una relación personal desde los inicios de las carreras de ambas. En su trayectoria ha hilado estilos muy diferentes para adaptarlos a la electrónica. Su actuación comenzará en la medianoche del sábado al domingo.

Es su primera visita a A Coruña. ¿Qué se va a encontrar el público coruñés este sábado?

Me gusta llevar a la gente a otra dimensión. Quiero que el concierto sea hipnótico y melódico, llevar a la gente a otro mundo.

¿Cómo definiría su estilo musical?

Creo que lo clasificaría como techno hipnótico.

¿Por qué decidió practicar ese tipo de sonido?

He tenido muchos cambios a lo largo de mi carrera. Me cansé de lo que estaba haciendo antes, que era DJ heavy metal y rock progresivo. Recuerdo que cuando tenía 18 años, en la década de los 90, me gustaba escuchar techno. Me alejé de ello un tiempo y me fui hacia el rock n’ roll. Conocí a Mike Banks de Underground Resistance y, de repente, me di cuenta de que eso era lo que quería hacer. Supe que mi futuro estaba ahí y tenía que aprender a hacer lo que él. Cuando me decido a hacer algo, no hay nada que pueda detenerme.

¿Qué puntos tienen en común el techno y el heavy metal?

Hay diferentes tipos de techno. El que yo hago no es muy agresivo. Quizá los aficionados son muy similares. Hay pasión real por la música. En ambos casos se valora la integridad. La música se basa en emociones y los sonidos, y las comunidades entre ambos son muy parecidas.

¿Cuáles son sus artistas de referencia?

Sin duda, adoro a Judas Priest y Iron Maiden. De hecho, estuve en una gira con Judas Priest. Era la DJ encargada de abrir sus conciertos durante todo el tour.

También ha trabajado con Lady Gaga. ¿Cómo surgió la colaboración con ella?

Las dos somos amigas de Nueva York desde hace años, antes de hacerse famosa. Nos convertimos en mejores amigas. Ella estaba haciendo su música y actuamos juntos en algunos clubes de Nueva York. Yo hice de DJ para sus canciones, al mismo tiempo que también pinchaba algunas canciones de heavy metal. Así nos hicimos muy amigas. Aunque musicalmente no tenemos nada que ver una con la otra, todavía somos muy cercanas y nunca hemos perdido el contacto.

¿Cómo vive el crecimiento artístico de las dos, cada una en su propio estilo musical?

Es maravilloso. Estoy muy feliz por ella. Lady Gaga es mi mejor amiga y me apoyó mucho. Cada vez que le enseño lo que estoy haciendo, siempre dice que le encanta y que siga adelante con mis proyectos. No hay muchas personas que siga siendo así cuando se hacen famosas porque entran en su propio mundo, pero ella siempre ha estado ahí para apoyarme y le estoy muy agradecida.

¿Qué tal han sido las actuaciones de este verano?

Han sido geniales. Después de la pandemia, los temas suenan diferente. No demasiado, pero sí se notan los gustos de las nuevas generaciones. La gente que tenía 16 años cuando empezó la pandemia ahora tiene 18 o 19 y empiezan a salir de fiesta. Prestan mucha atención a la diversidad, lo que me parece fantástico. Cuando empecé en el techno había un montón de cultura gay. Con el tiempo se sumó más público masculino, blanco y heterosexual. Ahora hay un clímax de diversidad y estoy muy satisfecha con que este sucediendo. La gente ahora quiere pasárselo bien.

¿Qué diría que hace especial a su propuesta en directo en comparación con escucharla grabada en plataformas digitales?

Nunca se puede predecir lo que va a pasar. Mi vida no es la misma que antes de la pandemia. Ahora tengo un nuevo sistema para preparar las producciones de forma más sencilla y consistente. Aun así, siempre estoy haciendo arreglos. No puedo tocar una canción que ya he grabado, siempre hago algo nuevo. Me resulta imposible reproducirla de forma exacta, de forma que cada vez es distinta. Es algo que pretendo, o que quizá no.

¿Es asequible para un artista introducirse en la música techno y comenzar en este género?

Está muy relacionado con la tecnología. Puedes empezar únicamente con un ordenador, eso es lo bueno. Antes tenías que ahorrar dinero y gastarlo en equipos que no son baratos. Hay máquinas por 200 euros más o menos. Luego tienes más material como samplers y demás que puedes adquirir y utilizar sin gastarte miles de euros. Yo empecé en un ordenador, pero no fue hasta que me hice un buen equipo que comencé a entender cómo funcionaba. De todos modos, no es lo más importantes. Hay muchos buenos productores que no lo utilizan. Es una música accesible para todos y lo importante es amarla.