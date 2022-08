La nueva vida del bajo de La Naval

La abuela de Eva María Fariñas les dice que “uno, a veces, se disgusta por la suerte” y eso fue lo que le pasó a ella, cuando supo que los vecinos del edificio en el que la floristería Calo ha estado durante más de treinta años, en Primo de Rivera, necesitaban dos metros de su tienda para poder poner el ascensor. “Lloré, lloré y lloré”, dice Fariñas, que es propietaria de la Floristería Calo junto a su hermana Tania, desde hace tres años, cuando tomaron el relevo de sus padres.

La tienda de Primo de Rivera ya se les estaba quedando pequeña y perder justo los dos metros que coinciden con el baño, les obligaba a reubicar el servicio y a quedarse con un espacio de tan solo 17 metros para poder tener la mercancía y atender a los clientes, así que, empezaron a ver locales por la zona, porque tampoco querían irse de A Palloza.

“Mi hermana me dijo que fuese a ver el de La Naval y yo pensaba: ‘Para qué voy a ir a verlo si ya preguntamos por él hace quince años y hace diez y no llegábamos a lo que nos pedían por él”, recuerda Eva María Fariñas, también miembro del equipo creativo de Calo. Aún así, fue.

“Hablamos con los propietarios, que eran trece y nos entendimos muy bien. Ahora pasamos de una tienda de 28 metros a una de 130. Para nosotras es un sueño”, explica Fariñas, porque el cambio supone instalarse en un bajo emblemático de la ciudad, tanto, que incluso Xurxo Souto lo eligió en 2016 para celebrar las Cen arribadas, los cien actos que realizó con Contos do mar de Irlanda, cuando el local no tenía ya actividad, pero mantenía todavía algunos de los efectos navales que había tenido a la venta durante décadas.

“Mis padres nunca fueron ricos porque tenían once hijos y así no se puede, pero el negocio, daba”, recuerda Enrique Martínez Gil, uno de los más pequeños de esa familia más que numerosa. Confiesa que, el otro día, al ver el cartel de la próxima apertura de la floristería Calo en el negocio familiar le dio “mucha pena”, porque por La Naval pasaron todos sus hermanos y porque es ya la prueba de que los efectos navales no volverán a esa esquina de la calle, pero está también contento porque, tras más de siete años con la persiana bajada, el local volverá a tener actividad.

Cuenta Enrique Martínez que, en 1940, “cuando los alemanes estaban invadiendo Francia”, su padre “se cansó de trabajar para otros” y decidió abrir su propio negocio. Lo hizo en el bajo que está al lado de Pompas Fúnebres, en A Palloza, y ahí empezó a labrarse un nombre entre los marineros de altura y de bajura. “Traía los jerséis y los calcetines de un pueblo de Zamora para los hombres que iban al bacalao a Terranova, para que no pasasen frío”, recuerda Martínez. Eran prendas de lana de oveja que no había sido desbastada, así que, picaban, sí, pero también abrigaban como ninguno.

La previsión de la floristería Calo es abrir ya en esta nueva ubicación el mes que viene, aunque tiene que recibir todavía el visto bueno de Patrimonio, ya que el local se encuentra en las inmediaciones del Camino de Santiago, y, después, esperar a que la empresa Quadratura Constructores pueda hacer la rehabilitación que el espacio necesita para poder acoger la floristería con sus cámaras.

“Ahora tenemos la tienda de Orillamar recién reformada también y es una oportunidad para poder desarrollar todo lo que hemos aprendido durante tantos años, para poder tener exposiciones y también para poder centrarnos más en la decoración de eventos. Nosotros queremos hacer felices a las personas con las flores, tanto a los clientes como a los que trabajan con nosotras”, comenta Fariñas, a la que siempre le gustó el bajo de La Naval para instalarse.

“Por ahí pasamos todos los hermanos, al final, quedamos los tres más pequeños con el negocio y nos jubilamos en La Naval y lo cerramos, porque ya no había a quién dejárselo. Tuvimos épocas muy buenas. En los años 70, había 800 barcos de bajura y venían clientes de Laxe, de Camariñas... Venían a vender el pescado y ya compraban lo que necesitasen en La Naval”, rememora Martínez. Con el paso de los años, el negocio fue derivando hacia la pesca deportiva, ya que, cada vez, había y hay menos barcos en el puerto coruñés.

Martínez augura que la floristería aumentará sus ventas “un 30 o un 40%” con solo moverse unos metros a la izquierda en la calle, porque fue lo que les pasó a ellos cuando abandonaron A Palloza por Primo de Rivera, y eso que la calle no estaba como ahora sino que había una rampa para que los marineros pudiesen poner a secar sus aparejos. De estos más de 45 años tras el mostrador de La Naval, Martínez tiene infinidad de historias que contar, como “las peleas y las borracheras” que había entre los marineros que tenían que quedarse a dormir en la ciudad por no poder llegar a sus casas, o lo dura que fue la decisión de liquidar toda la mercancía que tenían para cerrar el negocio que, con tanto esfuerzo, había construido su padre, que llegó de Asturias para establecerse en A Coruña. El bajo estará en obras unos días y, después, volverá a abrir sus puertas, las mismas que cerró hace unos siete años, por la jubilación del último de los hermanos Martínez Gil.