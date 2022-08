El Festival Independiente de Rock Coruñés (FIRC) no dejó que la música se apagase en A Coruña tras la finalización del Noroeste y las fiestas de María Pita y llevó ayer toda una demostración del género al parque de Santa Margarita. Los asistentes pudieron disfrutar de una completa programación en la que compartieron cartel, desde las 20.00 horas, nombres como Display of Power, Moura, Rapariga DJ (en la imagen) Sons of Aguirre&Scila y Wetsocks.