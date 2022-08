“La muerte de Nino Bravo fue el primer disgusto de mi vida”

La Banda Municipal de Música y Serafín Zubiri rendirán esta noche un homenaje a la carrera artística de Nino Bravo. El cantante, que representó dos veces a España en Eurovisión, visita la plaza de María Pita a las 21.00 horas.

¿Cómo afronta el concierto de este domingo en A Coruña?

Estoy especialmente feliz de poder dar este concierto porque la Banda Municipal de A Coruña es una de las mejores de nuestro país. En España deben de ser 32 bandas y esta se encuentra entre las mejores con las de Madrid, Barcelona o Bilbao, que son más numéricas. Yo tenía muchas ganas de colaborar con esta banda desde que empecé a hacer este tipo de espectáculos hace nueve años. Por distintas circunstancias no se pudo hacer hasta ahora. Habíamos cerrado una fecha en 2020 que debido a la pandemia no se puedo hacer. Íbamos a actuar en noviembre en el teatro Colón. Ahora surgió la oportunidad de llevarlo a María Pita y me parece que es lo máximo. No se puede pedir más. Va a ser un concierto especial para mí. El director es un fenómeno. Ya habíamos coincido cuando estaba con la banda de Mallorca y aquí volvemos a colaborar.

¿Qué representa Nino Bravo para usted?

Nino Bravo marcó mi vida desde que era pequeño, lo era todo para mí. También lo está haciendo en esta etapa de mi vida. Yo tengo cinco espectáculos con mi productora, cuatro para bandas y uno dedicado a Miguel Ríos. Las bandas pueden abordar cualquier estilo de música con el potencial de instrumentos y matices que poseen. Cuando me di cuenta, supe que tenía que centrarme en trabajos para este tipo de música. Yo me siento un poco gallego porque viví desde los seis hasta los quince años aquí. Recibí la noticia de la muerte de Nino Bravo cuando estaba en un colegio que tenía la ONCE en Campolongo, en Pontevedra. Después de comer, salimos al patio y escuchamos el parte de Radio Nacional, en el que abrieron anunciando la muerte de Nino Bravo. Para mí fue un shock tremendo porque ya lo admiraba y me encantaba su forma de cantar. En aquella época tenía claro que quería ser músico, pero no que iba a ser cantante. La muerte de Nino Bravo fue el primer disgusto de mi vida. No podía asimilar su muerte. Por esa razón hay una estrecha relación entre Galicia, Nino Bravo y yo.

¿Cual es su tema de Nino Bravo que más le gusta interpretar?.

Todas las canciones que grabó son muy buenas, impecables. Si tuviese que decantarme por una, elijo Cartas Amarillas. La compuso Juan Carlos Calderón para el tercer disco de Nino Bravo, que la interpretó magistralmente. Es de las pocas canciones que yo canto solo al piano y se la dedico a la banda. Ellos hacen un par de temas instrumentales en los que yo salgo del escenario para que tengan su dimensión y, a cambio, les dedico esta canción luego.

¿Cómo se encuentra a estas alturas de su carrera?

Tengo 58 años y me estoy viviendo los mejore años de mi vida profesional, salvando los de la pandemia. No me puedo quejar porque hago lo que me gusta y vivo de ello. Tengo mi vida perfectamente estructurada en todos los ámbitos y me siento un privilegiado.

Mucha gente recuerda todavía su etapa en Eurovisión.

De hecho, tengo un espectáculo para bandas dedicado a Eurovisión. Espero traerlo algún año aquí. Me sentía en deuda con Eurovisión porque las dos veces que estuve fueron fundamentales para mí. La primera me dio a conocer entre el gran público. Y la segunda fue la que me permitió seguir vinculado al mundo de la música. Había decidido dejarla de forma profesional, cuando la vida me regaló Colgado de un sueño. Me la ofreció el autor, José María Purón. La canción arrasó en todos los jurados autonómicos más el televoto. Supuso un espaldarazo tremendo para mi porque ya había tomado una decisión que era dura porque ya no veía un horizonte profesional en la música. Por eso hice un espectáculo monográfico dedicado a Eurovisión. Me ha llevado dos años armarlo y tiene mucho trabajo detrás. Participa también Anabel Conde, que quedó segunda en el festival en 1995, y también canta su canción.

¿Cómo recuerda su experiencia dentro del festival?

Guardo un buen recuerdo de las dos participaciones. En la primera todo era novedad y parecía un sueño. La segunda la viví de una forma más pausada porque ya conocía los entresijos del festival. Yo se lo debo todo a Eurovisión.