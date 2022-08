Recomponerse a 8.000 kilómetros

¿Hay lugar para una mujer artista en el régimen talibán? La respuesta parece evidente. Y, de hecho, lo es. Geety Mayel tenía claro el lugar al que quedaría relegada tras la ofensiva militar que se hizo con el gobierno afgano el año pasado, hoy Emirato Islámico de Afganistán. Mujer, joven, artista y empoderada, Mayel salió por última vez de su país el 27 de agosto de 2021 en un avión sin billete de retorno y con un solo pensamiento. “Cuando salí de Afganistán, supe que ese había sido el último día con mi familia”, recuerda. Poco después, el aeropuerto de Kabul volaba por los aires tras un atentado perpetrado por el Estado Islámico. El suyo fue uno de los últimos vuelos que pudo partir de la capital.

Hoy vive en A Coruña con su marido, al amparo de la asociación Ecos do Sur y en una casa que comparte con otras familias refugiadas. Sus hermanos siguen en su país. Tiene pocas esperanzas de volver a verlos.“La vida allí se ha vuelto muy difícil. La gente no tiene trabajo, no tiene comida, muchos roban o venden a sus hijos por dinero. Muchos mueren de hambre en la calle”, relata en un español demasiado fluido para llevar tan solo un año hablándolo. Aprendió con perseverancia y a base de muchas conversaciones con sus nuevas amigas españolas, que ya ha convertido en su familia. “Cuando llegué, no sabía nada del país ni del idioma. Me esforcé mucho. Quiero seguir aprendiendo, comunicándome”, señala.

Vivir en su país, reconoce, nunca ha sido fácil, pero ahora es imposible. El de 2021 fue su segundo éxodo, pues ya de niña tuvo que trasladarse con sus padres a Pakistán ante el clima de inestabilidad que reinaba en una nación en la que pocos de sus ciudadanos han conocido una paz estable. “Pakistán está muy cerca de Afganistán, pero aun así, tardamos 10 días y 10 noches en llegar, a pie y en coche. Así estaban las cosas”, recuerda.

La joven artista, también profesora universitaria, ocupación borrada del mapa para las mujeres afganas, admite que tuvo muchas oportunidades anteriores para huir de Afganistán, pero prefirió no hacerlo. Lo hizo cuando comprendió que, con los talibanes en las instituciones, no habría un futuro para ella en su tierra. “Los talibanes tienen muchos problemas con las mujeres. Todo está prohibido para nosotras, no podemos ni sentarnos en el asiento delantero de un coche. Yo amo mi país, quiero trabajar para mi país, para mi gente, pero no puedo”, lamenta.

Ahora solo piensa en el futuro. En encontrar un trabajo en A Coruña y poder seguir dedicándose a la creación artística, que practica en diversas formas, desde la pintura hasta el diseño de moda creativo. “También me gustaría enseñar mi arte, tengo mucha experiencia con niños y adultos”, aspira.

“No pensaba que el país fuese a caer tan rápido”

Hace un año, Bilal Khalil vivió el trance más duro de su vida. Hoy tiene motivos para la esperanza: ha encontrado trabajo y ha dado la bienvenida a su segundo hijo, que ha nacido coruñés, lejos de la guerra y en un lugar que les ha brindado acogida tras haber perdido todo.

Recuerda su huida de Kabul “como una pesadilla”. De un día para otro, se vio a sí mismo atravesando la capital con lo puesto, junto a su mujer, su hijo y su madre en busca de una oportunidad incierta para salir del infierno que un día había sido su hogar. “No pensaba que el país fuese a caer tan rápido. Me quedé en shock”, rememora. Khalil, investigador de profesión, consiguió salvarse gracias a un compañero de trabajo que residía en España, y que acudió a Afganistán de la mano del gobierno para ayudar en la evacuación. Sabe que él y su familia están vivos de milagro. “Nos dijeron que teníamos que llegar a un punto en el aeropuerto, porque había varios puntos de seguridad. Estuvimos una noche y dos días en el aeropuerto, justo cuando hubo una explosión en las puertas. Nosotros estábamos allí. Conseguimos entrar en el aeropuerto y, justo después, se produjo la explosión que hirió y mató a cientos de personas”. Khalil rememora aquellos días al teléfono desde Barcelona, donde ha conseguido un trabajo en una multinacional especializada en inteligencia artificial. Su familia, incluido su bebé recién nacido, permanece en A Coruña a la espera de poder trasladarse junto a él.

En la ciudad encontraron, con mediación de Ecos do Sur, algo más que un hogar. “Galicia es una tierra especial. Hemos disfrutado mucho nuestra estancia aquí. En Afganistán existe el estereotipo de que en Europa no respetan nuestra cultura. Para mí fue todo lo contrario, nos respetaron”, asegura.

La familia se prepara para construir una vida en Barcelona, pero nunca olvidarán la ciudad que les acogió en un momento de miedo y confusión. Especialmente emocionado es el recuerdo que Bilal guarda para los profesionales sanitarios que asistieron a su mujer en el parto de su hijo, quien, pase lo que pase, siempre llevará A Coruña en sus documentos. “Nos trataron muy bien en el hospital cuando nació nuestro segundo hijo. Entendieron nuestra situación. Me conmovió lo bien que nos trataron en la clínica. Fue gratis, a pesar de que no habíamos contribuido a la economía española”, admite. De la ciudad se lleva muchas otras cosas: cita el clima, el paisaje y la amabilidad de las personas, pero también algunos elementos culturales curiosos que le hicieron sentir, pese a la nostalgia, que no estaba tan lejos de casa. “A mi madre le llamó la atención los vestidos antiguos de las mujeres gallegas de hace cien años. Los atuendos de estas mujeres eran muy similares a la ropa que usa mi madre. Le gustó ver esa similitud”.