Unha ofrenda floral diante do monumento da memoria deseñado por Isaac Díaz Pardo no Campo da Rata foi o tributo que lle renderon onte militantes do BNG de Cee e Corcubión aos oito obreiros da fábrica de Brens fusilados en 1936 por organizar unha folga contra o golpe de estado fascista. Tamén se estendeu a homenaxe a Mercedes Romero Abella, mestra republicana asasinada.