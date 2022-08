A plataforma Comisión Aberta en Defensa do Común mantense en contra dos plans urbanísticos da Maestranza e denuncia o “escurantismo e hermetismo” por parte do Goberno local sobre este proxecto. “O Concello debería comunicarnos a resolución das alegacións”, apunta o portavoz da entidade, Ricardo Vales. Defensa do Común alegou contra do estudo de detalle da parcela 2 da Maestranza, onde a promotora Lipromo prevé levantar 56 pisos.

Ademais, a empresa mantén os seus plans de edificar no terreo no que se atoparon restos arqueolóxicos. De feito, estima que recibirá a licenza de obra antes de final de ano. Vales defende que “non cabe en ningunha cabeza que se poida permitir edificar sobre restos arqueolóxicos”. A plataforma recorda que “a última palabra a ten Patrimonio”, así que espera que o organismo da Xunta “vele pola conservación do patrimonio”. Defensa do Común convocará unha manifestación en setembro para volver manifestar o seu rexeitamento a todo plan urbanístico na zona ou cesión. “Aquí, nesta operación, todos sabían o que se xogaba. Defensa sabía o que vendía e Lipromo o que compraba”, comenta, facendo referencia a que xa existían informes de que os restos da muralla se atopaban nestas parcelas.