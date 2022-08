Disney en A Coruña: La noche de las músicas de fantasía

“Cualquier canción de Disney que escojas vas a terminar tarareándola”, asegura Fernando Briones, director de la Orquesta Gaos. La Semana Clásica sigue el curso de sus actuaciones en la plaza de María Pita. La Orquesta Gaos sube este martes al escenario con un programa especial dedicado a las canciones de la infancia de los niños de los últimos 40 años. Disney en concierto es el título del repertorio que interpretará la formación en la plaza a partir de las 21.00 horas.

“Hemos preparado un programa que se basa casi totalmente en las canciones de las películas de Disney de los últimos 30 o 40 años”, explica Fernando Briones. Este repertorio contará con temas de las bandas sonoras más reconocibles de la compañía. “Son canciones que todo el mundo tiene en la cabeza y que pertenecen a películas y series como puede ser el caso de La Bella y la Bestia, Aladdín, La Sirenita, Enredados o Hércules”, ejemplifica el director de la orquesta. Los títulos clásicos se combinarán con los más recientes de la compañía, como Coco o Encanto.

“Es casi una hora de música en la que, entre coros y solistas, se irán intercalando todos esos grandes éxitos”, adelantan desde la formación. La actuación de esta noche en María Pita será muy especial para Gaos, ya que se presentarán con un plantel numeroso de intérpretes sobre el escenario. “Además de la orquesta, tendremos también a los músicos de Minigaos y a los coros Gaos, tanto en joven como el de adultos”, cuenta Briones. Precisamente el coro adulto acaba de recibir tres premios durante su participación en el certamen internacional de Torrevieja.

Como añadido para esta ocasión, se sumarán a cantar las canciones de Disney las personas que se sumaron a la convocatoria de Gaos en abril para confirmar unos coros participativos. En aquella oferta se presentaron un centenar de personas interesadas, entre jóvenes y adultos, que este martes acompañarán a toda la formación en directo. “En total seremos alrededor de 240 personas sobre el escenario”, precisa el director de Gaos.

Briones no duda en resaltar la calidad de los temas producidos por Disney. “Siempre han cuidado mucho la calidad de sus películas. No solo en la parte de los dibujos, sino también en la de la música”, expone. Añade que “siempre se las han encargado a grandes compositores”, entre los que enumera a Phil Collins y a Alan Menken. “Son historias tan bien hechas: redondas, tecnológicamente modernas y con una música de muchísima calidad. Todos esos elementos han permitido que los temas musicales perduren en la memoria de todo el mundo”, aclara Briones.

Este concierto y la música de Disney sirven como una labor formativa para los más jóvenes. Algunos de los niños que participarán en el coro no conocen o no han visto la mayoría de las películas a las que pertenecen las composiciones. “Sin embargo, después de ensayarlas y cantarlas no paran de repetirlas”, señala el director, que justifica esta conducta con que “esa es la magia de Disney”.