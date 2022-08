Nova xornada de verán, con temperatura máis alta canto máis ao sur. Máxima: 36.5ºC en #Arnoia



No que queda de semana a situación non cambiará en superficie pero a presenza de aire frío en altura deixará chuvascos tormentosos no interior polas tardes, máis intensos o mércores⚡️ pic.twitter.com/jTQZZijWaM