Furor por la fresa en Eirís

La cúpula del parque de Eirís volvió a mostrar ayer la versión favorita de sus vecinos. La Festa da Fresa regresó al barrio con fuerzas renovadas tras dos años de ausencia. Sus residentes dejaron claro que esperaban el regreso con los brazos abiertos, dada la enorme multitud que se congregó en el lugar para degustar un manjar que, en esta edición, voló de las mesas antes de lo previsto. La asociación vecinal Uxío Carré tuvo para despachar menos cantidad de la que le gustaría, pues las altas temperaturas por las que se caracterizó este verano impidieron una cosecha como la de otros años.

“No llegaron a 50 kilos, porque no hubo mucha fresa. Con tanto calor, no se dieron bien. Cuando crecía y la recogías, se deshacía en la propia planta por el exceso de calor. Estos días que ha llovido otra vez están empezando a salir de nuevo”, comenta la presidenta de la asociación organizadora, Mónica Díaz. Una escasez que provocó que algunos de los congregados se quedasen sin probar la fruta, aunque no fue el caso de los niños, que tuvieron prioridad a la hora de ponerse a la cola en la que se repartían las fresas. La fiesta, no obstante, fue todo un éxito de asistencia. “Vino una barbaridad de gente. Muchísima más que en 2019 y otras ediciones. Se nota que la gente tenía ganas de volver después de la pandemia”, valora la presidenta de la entidad.

La fiesta comenzó pasado el mediodía con la actuación del Mago Rafa, que hizo las delicias de los más pequeños con su espectáculo Historia de un ilusionista. Tras la apertura de la exposición de las fresas, los asistentes pudieron elegir entre varias actividades para todos los gustos: desde propuestas como yoga, pilates o chi-kung, un paseo guiado por los huertos urbanos municipales y hasta una demostración de baile tradicional de la mano de Donaire. A la degustación le siguió el torneo de fútbol de la romería, en el que midieron fuerzas los cadetes del Eirís S.D. y el Liceo de Monelos, en la categoría masculina, y el Eirís y el Novomesoiro en el caso de los equipos femeninos. Paco Nogueiras ofreció una actuación infantil y La Trova Coruñesa un concierto. Tras la entrega de trofeos, las actuaciones de Culimaia y Gran Orquestra Marbella cerraron unos festejos más que esperados y que estuvieron a la altura de las expectativas.