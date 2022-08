Las Galiña Azul de A Sardiñeira, Monte Alto y Eirís iniciarán el curso con servicios mínimos

Las trabajadoras de las escuelas Galiña Azul de A Sardiñeira, Monte Alto y Eirís irán a la huelga el 5 de septiembre durante 15 días, lo que amenaza el inicio de curso, pues arrancará solo con servicios mínimos. “Afectará a muchas familias”, alerta una de las profesoras de Eirís y miembro del comité de huelga. Con este paro, convocado por la Confederación Nacional do Traballo (CNT) de Galicia, reclaman a la Xunta que haga un proceso selectivo propio para acabar con su temporalidad, y no un concurso abierto a todo el mundo. La Consellería de Política Social informa de que está cumpliendo la “ley del Gobierno central de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público” y avanza que todavía se están “negociando las condiciones, requisitos y baremos entre sindicatos más representativos (CIG, UGT, CCOO y CSIF) y la Dirección xeral de Función Pública”.

A la huelga van también empleados de centros de día, residencias y demás servicios del Consorcio de Igualdade e Benestar. “El concurso de méritos que están negociando es para estabilizar nuestros puestos, pero puede acceder cualquiera, es una injusticia”, denuncia.

La plantilla, que parará 15 días al mes hasta final de año, exige que en la convocatoria “tenga más peso el tiempo trabajado”, un 90%, que la formación. “Según el borrador, el tiempo trabajado contará el 60% y eso es injusto”, señala esta trabajadora, que lleva 13 años en la escuela. “Cuando ocupas un puesto en la administración, la interinidad se tiene que resolver en tres años. Aquí nunca jamás sacaron exámenes ni oposiciones”, relata.

En el manifiesto firmado por los trabajadores y publicado por el CNT se carga contra la Xunta por “incumplir la ley al no dar la oportunidad durante años de estabilizar nuestros puestos de trabajo, y ahora la vuelve a incumplir”.

Esta será una “huelga agresiva”, porque las trabajadoras llevan “más de tres años” luchando por esto y “es momento de sacar la artillería pesada”, destaca la miembro del comité de huelga.

Desde la escuela de Eirís aseguran que esta situación “afectará al inicio del curso escolar”. También en las Galiña Azul de A Sardiñeira y Monte Alto. Entre las tres suman 215 alumnos. “Las escuelas trabajarán con servicios mínimos que, posiblemente, sean abusivos, pero no garantizan la totalidad del servicio así que habrá menos profesores y familias que no puedan llevar a sus hijos porque se supera la ratio”, comenta la docente, que avisa de dificultades para llevar a cabo el servicio de adaptación de los más pequeños.

Fuentes de la Consellería de Política Social señalan que “el Gobierno gallego garantizará la prestación de los servicios mínimos para que el inicio do curso escolar en las escuelas infantiles así como la atención en los centros de mayores del Consorcio no se vea afectado por la huelga, y las familias puedan estar tranquilas”. En principio, el paro se irá repitiendo mes a mes. “Ojalá que no tengamos que agotar la huelga”, apunta esta trabajadora, que, como miembro del comité de huelga, asegura que la Xunta no se ha puesto en contacto con ellas. “Nuestra intención es que alguien se preocupe de recibirnos”, añade. El CNT denuncia la “nula voluntad política” para evitar los paros. Las plantillas insisten en que si la Xunta no tienen en cuenta sus exigencias, estará llevando a cabo “un ERE encubierto de mujeres que culminará con el desmantelamiento de los equipos de trabajo”. “El resultado será la pérdida de capital humano, algo insustituible”, indican.