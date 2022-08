Na imaxe do visible do Meteosat:

☁️nubes baixas na #Mariña e #Bergantiños polo efecto do nordés

🌩️nubes de tormenta no interior pola calor e o aire frío en altura

Mañán, máis nubes na metade norte, con orballos, e máis tormentas no interior, con avisos:

