Setenta voces que no se van a rendir

Una de las voces más reconocidas del rock internacional tendrá su homenaje en Galicia con una fuerte pegada coruñesa. As Pontes será el escenario en el que se reunirán 70 personas, entre músicos, vocalistas y aficionados del artista estadounidense. Una parte importante de esta actividad nace en A Coruña, de la mano de Fito Ferreiro Seoane. “La idea sale del Concello de As Pontes, concretamente del alcalde, que no sabía que era fan de Bruce Springsteen”, cuenta Seoane.

El diseño de todo el evento se produjo poco a poco. La idea inicial, según cuentan los promotores, era juntar a músicos y aficionados para cantar una canción de Springsteen cada año. Este año empezarán con No Surrender. Sin embargo, “el problema era montar la infraestructura, lo que incluye hablar con técnicos de sonido” y también resolver la forma de grabar el resultado. “Llegamos a la solución de que reunir a 60 o 70 personas era un objetivo bueno y alcanzable para el primer año, asegurando que la grabación será de buena calidad”, explica Fito Ferreiro. Con este objetivo, ya cubrieron las plazas e, incluso, tienen una lista de espera. Una iniciativa similar se llevó a cabo en 2017 en Vilanova de Bellpuig. “Se buscaron unas bandas que harán de directores de orquesta. Harán de banda principal y llevarán la voz cantante. Los demás acompañaremos”, especifica el impulsor de la idea. Estos grupos serán los gallegos Debosses y On Fire y los asturianos Stormy Mondays. A través de Debosses empezó a correr la información de este proyecto entre la escena musical coruñesa. De esta forma, junto con las redes sociales, se enteraron los integrantes de The Incidents, un grupo local que se formó, precisamente, gracias a la devoción de sus integrantes por la música de Springsteen. “Teníamos un amigo en común que tocaba. Un día nos reunimos y compartimos que nos gustaba Bruce en un foro de internet. Dio la casualidad de que todos éramos de A Coruña y nos fuimos conociendo en persona”, relata David Rodríguez, uno de los amigos del grupo. Se reunían en un local en Monte Alto. “Quedábamos todos los viernes. El que quería, tocaba. Y el que no, ponía las cervezas”, bromea. El batería Javier Caruncho, afirma que “Springsteen es uno de los grandes que aún quedan de ese rock que nunca morirá”. Lamenta que en la última década “se ha perdido a varios músicos de esa talla cada año”. Él ha asistido a tres conciertos del norteamericano y tiene entradas para el que ofrecerá en 2023 en Barcelona. David Rodríguez le aventaja en experiencias en vivo. “He ido a 21 o 22 conciertos. Cogí la época en la que venía de gira cada año. Compraba primero la entrada para luego obligarme a viajar al sitio donde tocaba”, señala el aficionado, que llegó a ir dos veces a Nueva York para visitar los rincones en los que nació musicalmente el Boss. A ambos les gana, en número de actuaciones vividas, Fito Ferreiro. “Lo he visto 46 veces en directo, y en la nueva gira tengo entradas para seis más”, indica.