El montaje de 19 toneladas de equipos para la exposición inmersiva e interactiva titulada AI: More than human sobre inteligencia artificial arrancó ayer en Afundación, donde la muestra se inaugura el lunes 5 de septiembre. Los elementos que conforman la exposición, que se ha visto en Reino Unido y los Países Bajos, han sido trasladados por mar desde el Guandong Science Center, en China. Los contenedores pasaron por Malasia, atravesando el Canal de Suez hasta su llegada al puerto portugués de Sines, para llegar a Vigo y, de ahí, a A Coruña.

La muestra cuenta con un recorrido completo a través de la historia de la inteligencia artificial, desde sus orígenes con algunos de los proyectos de investigación actuales más destacados, realizados por instituciones como el Instituto Tecnológico de Massachussets, Sony, Google y otros.

La comisaria de la muestra en A Coruña, Alba Meijide, explicó que “lo mejor y más bonito” que tiene la exposición es que la puede disfrutar “todo tipo de público, desde alguien que no tenga ningún conocimiento de inteligencia artificial hasta quien tenga un background más tecnológico, sobre todo por el carácter interactivo que tiene”.

AI: More than human estará organizada en cuatro secciones: The Dream of AI, la historia de las distintas civilizaciones y su relación con la creación de vida artificial; Mind Machines, un recorrido histórico desde las primeras máquinas calculadoras hasta la actualidad; Data Worlds, en la que se planteará la vertiente ética de la aplicación de la IA; y Endless Evolution, una sección que explora el campo de la vida artificial (A-life) y cómo aplicarla a la evolución humana. De esta manera se abordará el tema desde diferentes perspectivas y permitirá a los visitantes interactuar directamente con la inteligencia artificial, pero también planteando cuestiones éticas acerca de su aplicación en la vida real.

En el edificio del Cantón Grande, cualquiera podrá revivir el olor de un árbol que ya se extinguió, ver botes de espray que contienen el disco de un grupo musical codificado en ADN sintético o participar en el PoemPortraits, que combina arte, diseño, poesía y machine learning.