Vigilancia preventiva para evitar otra ola de robos

El operativo especial de los fines de semana de agosto que ha puesto en marcha la Policía Nacional para prevenir y detectar los delitos de robo con fuerza en viviendas, que han repuntado en la ciudad un 33% en el primer semestre del año, responde fundamentalmente a la necesidad de tener controlada esta actividad delictiva, que de momento, según fuentes policiales, no es tan alarmante como lo fue en otros veranos. Las mismas fuentes consultadas apuntan que un dispositivo como el actual no es habitual y no se había activado uno igual o parecido desde la oleada de asaltos en locales comerciales y oficinas que hubo en septiembre de 2016.

Una treintena de robos en domicilios han sido denunciados en los dos últimos meses en A Coruña. La cifra, aunque preocupante, es baja en comparación con las denuncias cursadas entre julio y agosto de 2014, cerca de 200, cuando se produjo la mayor ola de asaltos de este tipo en los meses centrales del verano. El operativo actual está compuesto por una docena de agentes, cuatro de la unidad de Seguridad Ciudadana y ocho de Policía Judicial. Que haya unos 30 robos en estos dos meses del verano es “lo normal”, afirma una fuente policial. Auge del crimen en A Coruña: El 091 activa un operativo los fines de semana por el aumento de robos con fuerza en viviendas Pero el 091, ante la tendencia delictiva y según las informaciones de las que dispone, ha creado el dispositivo para controlar la actividad de posibles grupos organizados formados por pocas personas extranjeras, que pasan unos pocos días en la ciudad para operar mediante el asalto con fuerza a viviendas y a continuación se marchan. “Si se alojan dos o tres días en un hostal en el mes de noviembre, sería sospechoso, pero si lo hacen en pleno verano, con la ciudad más llena de gente, su presencia pasa más desapercibida”, señalan las fuentes policiales. Dinero, joyas, teléfonos móviles y otros aparatos eléctricos visibles y no muy voluminosos son el botín habitual de estos delincuentes. Acceden a los pisos con la rotura de la cerradura o con el método del resbalón para no dañarla. Actúan rápido y sin hacer ruido. Han dado golpes en barrios y zonas como Monte Alto, Ensanche, Riazor, Matogrande, Monelos, Barrio de las Flores y urbanizaciones de chalés en A Zapateira. La actividad del operativo policial especial no alterará el desarrollo de otras funciones en el cuerpo, aseguran las fuentes. La disponibilidad de agentes y de tareas hacen que se pongan en marcha los fines de semana, en principio hasta el 31 de agosto; se prorrogaría en caso de que hubiera datos delictivos más preocupantes. Aparatos encendidos y sin fotos en las redes Cada vez que suena la alarma por el aumento de robos en viviendas, la Policía Nacional acostumbra a difundir consejos entre la población para que los domicilios se protejan frente a intentos de accesos ajenos, tanto si sus ocupantes están en la ciudad como si están de vacaciones en otros lugares. Los agentes insisten sobre todo en que si los vecinos ven a personas desconocidas en sus portales avisen al 091 sin dudarlo. Temporizadores para dejar encendidos aparatos electrónicos (radios, equipos de música, televisiones), ventanas abiertas, buzones que no acumulen correos, felpudos desenrollados después de que se hayan fregado los descansillos o dejar encargado a un vecino o un familiar que abra el piso para demostrar que está habitado son medidas disuasorias que suelen alejar a los asaltantes. También, resaltan, no se deben difundir en redes sociales imágenes que muestren que los propietarios de los pisos están de vacaciones lejos de la ciudad.