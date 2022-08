Definición: s. f. Proceso de degradación de zonas de bosque, en especial selvas ou xunglas tropicais, que deriva na aparición de vexetación herbácea e arbustiva. Nota: esta acepción non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Sabana: especie de pradaría ou chaira de grande extensión con vexetación herbácea e case desprovista de árbores, propia das rexións tropicais de longa estación seca. Deforestación: destrución da vexetación forestal dun terreo. ​Desertización: transformar (unha zona) en deserto. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: O climatólogo brasileiro Carlos Nobre (1951), hoxe na Academia Nacional de Ciencias dos Estados Unidos, falou por primeira vez da sabanización dunha grande área do planeta: a Amazonía. Os resultados das súas investigacións suxerían que a deforestación a grande escala das selvas amazónicas para crear terras de cultivo, pastos para o gando ou explotacións mineiras incrementa a temperatura atmosférica, reduce as precipitacións e alonga a estación seca, provocando a transformación dun bosque rico en diversidade biolóxica nunha sabana empobrecida en seres vivos. Ademais, segundo alertou en 2013 un equipo da universidade estadounidense de Princeton, a sabanización en América do Sur podería xerar un ciclo meteorolóxico similar ao de El Niño, un fenómeno natural e cíclico vinculado ao quecemento en augas do Pacífico e con repercusións a nivel global.

Por que está en auxe esta palabra?: De xeito recorrente, a palabra sabanización aparece en titulares de prensa referidos á deforestación en lugares como Borneo, o Congo, Madagascar e a Amazonía, coa perda anual de miles de especies de animais e plantas dependentes de zonas de bosque nativo en bo estado. A nivel mundial, o ritmo de destrución das selvas tropicais e a conseguinte sabanización creceu notablemente desde mediados do século XX, e nalgúns países acelerouse aínda máis en anos recentes. Este é o caso do Brasil, tras a chegada ao poder en 2019 do polémico militar retirado Jair Messias Bolsonaro: se antes desta data se deforestaban sempre menos de 1.100 km2 de selva brasileira ao mes, coa chegada de Bolsonaro esa cifra aumentou un 73% de media, superando algúns meses os 2.300 km2 (extensión similar á metade da provincia de Pontevedra). Segundo Carlos Nobre, en só 60 anos a conca amazónica perdeu un 20% da súa superficie de selva por deforestación, e aumentou 1ºC a súa temperatura media. Aínda que os terreos de cultivo teñan xeralmente unha baixa produtividade e sexan moitas as hectáreas abandonadas cada ano, o bosque é incapaz de se rexenerar por causa dos recorrentes incendios (máis de 77.000 só no ano 2019), manténdose os procesos de sabanización do territorio. A área máis afectada por estes procesos é o bordo sur da Amazonía, no chamado Arco da deforestación. Esta é unha zona aínda diversa en vida animal e vexetal, con descubrimentos recentes de especies nos parches de selva remanentes (por exemplo, o macaco Mico murunduku en 2019), e con comunidades indíxenas autosustentables pero en grave risco de desaparición. A vindeiras eleccións xerais do Brasil de outubro son vistas polos grupos ecoloxistas locais como unha oportunidade de mudar a actual política de destrución da selva e a conseguinte sabanización, que acada niveis preocupantes: só en 2021 destruíronse 13.038 km2 de bosques nativos amazónicos, o que equivale a case a metade de Galicia.