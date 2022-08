Inflación en A Coruña: Familias con hijos y población migrante, nuevos perfiles de usuarios en entidades sociales

Las entidades sociales de la ciudad están viviendo un verano difícil. El teléfono no para de sonar. A los problemas del día a día se suma ahora la inflación, que pone los precios por las nubes y a las familias en muchos aprietos. Cocina Económica, Cáritas y Banco de Alimentos Rías Altas coinciden en que julio y agosto han sido meses “de mucha afluencia”, prevén un otoño igual o más complicado y perciben un cambio en el tipo de usuario que acude a llamar a sus puertas. “Hay un perfil nuevo. Familias con sueldo mínimo o sin trabajo que no pueden hacer frente a tantos gastos de alquiler, suministros y alimentación”, informa la presidenta del Banco de Alimentos, Conchy Rey.

La situación se repite en todas las entidades que ofrecen ayuda. A la Cocina Económica acude gente “que venía hace años y ahora tiene que volver a reclamar estos servicios”. La crisis ha vuelto. Y el golpe es duro. Cáritas detalla que, además de familias con hijos, hay “mucha población migrante”. “Se ha duplicado desde marzo. Vienen de Colombia, Venezuela o Cuba”, cuenta la directora de Cáritas, Pilar Farjas, que analiza que la demanda “había bajado en 2021” tras el boom de la pandemia, pero “ha vuelto a subir”.

El problema, según indica el administrador de la Cocina Económica, Óscar Castro, es que “los precios de todo están muy por encima del poder adquisitivo de las personas”. En este verano, la entidad ha registrado un aumento del 20% en el número de usuarios. “Vienen personas nuevas todos los días. Eso no es alentador”, comenta, y apunta, al igual que Cáritas, que “la mayoría es población sudamericana”.

El Banco de Alimentos también suma más usuarios nuevos. “Estamos gastando el dinero que nos ha dado la administración para comprar alimentos. Todas las llamadas que recibimos son de casos urgentes y tenemos que actuar con rapidez”, informa Rey, que se encuentra con familias “con sueldos de 700 euros, dos hijos y un piso alquilado”. “Y no pueden hacer frente a eso. Además, ha subido todo. Ir al supermercado da miedo”, opina.

Farjas, por su parte, amplía la lista de problemas que se están encontrando ahora las familias con menos recursos económicos: “El pago de alquileres es lo peor”. Desde Cáritas denuncian “la falta de vivienda social” y las “enormes dificultades que tienen las familias con ingresos ajustados para encontrar pisos”. “Los precios son altísimos y piden fianzas de hasta seis meses”, revela la presidenta de la entidad, que ha detectado que hay “muchas peticiones de ayudas para pagar el alquiler por acumulación de deudas”.

Después está el pago de los suministros: “El precio de la luz se ha incrementado muchísimo”. Farjas señala que el “bono social ayuda, pero las familias que van a Cáritas no son candidatas”, es decir, no cumplen con los requisitos. Además, la entidad acaba de abrir su tercer economato. A la directora le llama la atención que hay “muchas familias jóvenes” que piden ayuda. “Ya no encontramos ese perfil de parado de larga duración. Ahora son parejas jóvenes con hijos, sin un sueldo suficiente, sin infraestructura de apoyo y con grandes dificultades para pagar el piso y los gastos asociados”, concluye en su análisis.

Menos donaciones, más usuarios y “un otoño complicado” por la vuelta al cole y el fin de los contratos temporales

Cocina Económica, Cáritas y Banco de Alimentos Rías Altas han registrado un aumento de los usuarios durante este verano. Pero a la alta demanda se suma otro problema, que es la caída de las donaciones. “Están siendo meses complicados. Las donaciones no mantienen el pulso de estos últimos años. Es para preocuparse”, expone Óscar Castro, de la Cocina Económica. Mientras, en el Banco de Alimentos ya están preparando la gran recogida de noviembre. “Las donaciones han bajado muchísimo. Tenemos que hacer una campaña de sensibilización”, desvela la presidenta, Conchy Rey, que asegura que “va a ser un otoño complicado”. Esa afirmación la respaldan el resto de entidades sociales. La directora de Cáritas, Pilar Farjas, asegura que la situación es doblemente complicada porque “coincide el contexto pospandemia con la inflación”. Desde el Banco de Alimentos insisten en que lo peor “llegará en octubre, porque es cuando se acaban los contratos temporales de verano y con la vuelta al cole hay mucho gasto”.