Os terreos do Campo da Estrada-Maestranza, na Coruña, albergan os restos arqueolóxicos das murallas da cidade: o sistema defensivo medieval e o sistema defensivo barroco, ambos dun incalculábel valor patrimonial, ata o punto de ser definidos como BIC (Ben de Interese Cultural) no Catálogo do Plan Especial de Reforma Interior da Cidade Vella e Pescadería (Pepri), que obriga a súa conservación, mantemento e restauración. Calquera intervención neses terreos ten que contar coa preceptiva autorización da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta e do propio Concello da Coruña.

Pois ben, en 2016, o Ministerio de Defensa, a través do Invied (Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa) saca a poxa as tres parcelas das que consta o polígono da Maestranza que suman 5.316 metros cadrados e unha superficie edificábel de 29.262 metros cadrados, coa intención de construír unhas 300 vivendas, coas que pretendía ingresar arredor de 24,8 millóns de euros. A constitución, ese mesmo ano, da Comisión Aberta en Defensa do Común, unha plataforma cívica xurdida para sensibilizar tanto ao conxunto da opinión pública como ás institucións con competencias na materia respecto aos efectos perniciosos que tería para a cidade a perda de espazos comunais históricos, logrou que quedaran desertas.

Porén, o Invied segue coa teima de engrosar a súa conta de resultados a costa do patrimonio coruñés e asina unha operación de compravenda coa promotora vasca Lipromo. Atrás quedan mocións municipais que pivotaban en torno a tres eixos principais: negativa á calquera operación que contemplara a enaxenación dos terreos, modificación dos instrumentos de ordenación urbanística de protección patrimonial para asegurar tanto o uso público como a preservación e posta en valor do sistema defensivo da Cidade Vella na súa condición de BIC e, finalmente, chamar á participación cidadá a través dunha consulta popular. Para moitos dos que aínda consideramos que incumprir acordos plenarios é subvertir a propia democracia, a non execución dos mesmos non deixa de ser un xeito doloroso de coartar e ningunear a iniciativa do movemento amplo e dinámico como sempre foi o coruñés. Vivir para ver.

Agora, cando os resultados das recentes catas arqueolóxicas solicitadas polo Concello confirman o que xa se sabía, isto é, que os restos dunha das parcelas pertencen á muralla defensiva, circunstancia que avala a condición de BIC de todo o conxunto, o máis sensato sería que a Dirección Xeral de Patrimonio, cuxo informe definitivo aínda non se coñece publicamente, impedira a construción do número de vivendas proxectadas enriba de terreos BIC. Unha esperanza de protección do patrimonio á que os cidadáns temos dereito. Con todo, o último dato recollido na memoria anual da promotora no sentido de que xa anticipa a denegación das alegacións presentadas e a obtención das licenzas en agosto e decembro do ano en curso, sen que os propios alegantes nen a opinión pública foran informados, retrata supostos pactos segredos na trastenda á marxe da cidadanía. É unha lástima que os cidadáns non poidamos escrutar os xestos de quenes negocian co común ás nosas costas. A especulación urbanística tamén ten a súa técnica, a súa arte e os silencios cómplices, por suposto, pero segue a ser a especulación de sempre que tan ben coñecemos os coruñeses repleta de actitudes individuais e corporativas inadmisíbeis nunha democracia.