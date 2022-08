Continúan las dudas en el sector del pequeño y mediano comercio sobre cómo aplicar las medidas recogidas en el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno que entró en vigor a principios de mes. Tras los vaivenes con los grados máximos del aire acondicionado y las horas a las que los negocios están obligados a apagar sus fachadas, la incertidumbre la suscita el punto que establece que los edificios y locales con acceso desde la calle deben disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado. “De las tres normas, creemos que se va a cumplir, pero va a requerir de cierta tolerancia. No puedes obligar a los comerciantes a cambiar puertas o ventanas, o a hacer un gasto que no es asumible. Van a tener que transigir”, observa el presidente de la Federación Provincial de Comercio de A Coruña, Miguel Agromayor.

El decreto, que da de plazo hasta el 30 de septiembre para instalar estos sistemas, justifica la norma de mantener la puerta cerrada durante el día como una medida para impedir “el despilfarro energético” ocasionado por las “pérdidas de energía al exterior, independientemente del origen renovable o no de la energía utilizada en los sistemas de calefacción y aire acondicionado.

El texto, publicado en el BOE, matiza que el sistema puede consistir en “un sencillo brazo de cierre automático de las puertas”, por lo que no manifiesta la obligación de instalar de cero una estructura como una puerta automática. Un matiz que confunde a los comerciantes, para quienes la medida, por el momento, no está siendo muy popular en caso de A Coruña. Basta un vistazo por las calles comerciales de la ciudad para comprobar que muy pocos, dispongan o no de sistema automático, han cerrado las puertas.

Las empresas especializadas en venta e instalación de puertas automáticas tampoco registran, a un mes vista de su obligación, un aumento de la demanda del servicio o siquiera de las consultas para su colocación. La diferencia de precio es importante: mientras que la instalación de puertas automáticas puede ascender hasta los 4.000 euros, la colocación de un brazo mecánico no pasa de los 60.

La cuestión económica preocupa a los comerciantes y suscita las principales dudas sobre la forma de proceder. Los comerciantes temen que este punto del reglamento les obligue a acometer una inversión cuantiosa en un momento complicado para las ventas debido a la inflación. El sector, en consecuencia, ya valora pedir ayudas para cumplir con el decreto. “Vamos a intentar que haya una ayuda. No creo que de repente la gente se ponga a cambiar puertas y ventanas, tendrá que darse tiempo e ir poco a poco”, señala Agromayor.

No todos los comercios, no obstante, tendrán que instalar estos cierres. Estarán obligados a hacerlo tan solo aquellos negocios que dispongan de sistemas de climatización y refrigeración, una característica que no es común en los comercios de menor tamaño en la ciudad. “La mayoría de los pequeños comercios no tienen calefacción ni aire. Mucho comercio de proximidad no va a tener problema, pero el comercio que va a hacer una instalación de ese tipo va a tener que asumir unos costes importantes. Parece que siempre tenemos que pagar los mismos”, lamenta José Luis Boado, de la Federación Unión de Comercio Coruñesa (FUCC).

Algunos de los propietarios y gerentes de negocios que ya disponen de este tipo de sistemas dudan de la efectividad que puedan representar en materia de ahorro energético. Es el caso de Paula Nieto, titular de la Farmacia Zalaeta. Su botica está equipada con estas puertas, que, asegura, requieren un mantenimiento constante que anula el posible ahorro energético que puedan suponer. ”Ahorrar, no ahorramos. Cuando cogimos el local, hace diez años, ya estaban ahí, y luego se mejoró. Yo quizás no la habría puesto. Una puerta manual al final son unas bisagras. Con las automáticas, se te va la luz y... No están sellados al suelo y algo siempre se escapa. Si se estropea, arreglarla son 1.000 euros y pico. No se me ocurriría instalarla para ahorrar energía”, sostiene.