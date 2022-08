A Manu Chao le gusta A Coruña, y a A Coruña le gusta Manu Chao. No solo por la velocidad a la que volaron las entradas que el Concello puso a la venta para su actuación, que pasaron de 2.000 a 3.000 ante la gran cantidad de gente interesada en adquirirlas; sino por la entrega que el público congregado ayer en Santa Margarita manifestó hacia el ídolo de los sonidos alternativos.

El multiinstrumentista francés algo tiene de gallego, y no solo por los orígenes de su padre, Ramón Chao, nacido en Vilalba. Lo acreditó la conexión que demostró ayer al público de la ciudad.

A pesar de que el concierto fue acústico y en formato trío, ya que le acompañaron Lucky Salvador a la guitarra y Miguel Rumbao en la percusión, la idea de Manu Chao fue la misma de siempre, la de hacer una fiesta en la que participase todo el mundo, la de cantar sus canciones más conocidas y también la de hablar con el público de cuáles son los temas que le ocupan y le preocupan actualmente. Así se vio a lo largo del concierto.

Tras saludar con un “boas noites, Coruña”, arrancó con Vecinos en el Mar, que es un canto a las personas migrantes y a quienes les “abren la puerta”. Las 3.000 personas que acudieron a la cita musical respondieron entonando “todo llegará”.

Manu Chao también tocó Me llaman calle, que es la banda sonora de la película Princesas, de Fernando León de Aranoa, pero lo hizo con unos arreglos diferentes a los de la película. Antes de terminar esta canción, intentó animar al público con un “non te escoito, Coruña”. Y a partir de ahí se empezó a animar con “Si me das a elegir, me quedo contigo”. Acto seguido, fue el turno de Si yo fuera Maradona, muy coreada por el público.

Uno de los temas a los que aludió fue el Mundial de Qatar. “Ayer anoche soñé con Maradona y me decía: una mierda laLiga, una mierda el Calcio, una supermierda el Mundial de Qatar”, clamó, en referencia a los muertos durante la construcción de los estadios y la violación de los derechos humanos. Los políticos españoles tampoco se libraron de la crítica, ya que Manu Chao les dedicó El contragolpe. “Esta noite dedicamos esta canción a los políticos corruptos del Estado español”.

El público lo dio todo en una noche inolvidable, especialmente con Mala vida. Además, pudo disfrutar de DJ Peter, que actuó antes y después.

El artista incluyó A Coruña en una gira acústica, que le ha llevado la semana pasada a Cambados y que le llevará a Vilalba en unos días, el 2 de septiembre.

Los 3.000 asistentes se sumaron a la buena cifra de público registrada en el transcurso de las Fiestas de María Pita, que sumaron un total de 240.000 espectadores en las Noites de María Pita, con llenos de Luis Fonsi, James Blunt y Texas incluidos. Son casi el doble si se cuentan los asistentes a los espectáculos del Noroeste Estrella Galicia y el Morriña Fest, sobrepasando los 475.000.