La Policía Nacional mantendrá al menos otros dos fines de semana el operativo especial de prevención y detección de robos con fuerza en viviendas de la ciudad que puso en marcha el pasado 10 de agosto. El despliegue de efectivos de varias unidades del 091 para controlar esta actividad delictiva, que ha aumentado un 33% en el primer semestre respecto al mismo periodo del año anterior, no ha dado como resultado la identificación de ningún posible autor o autora de asaltos por parte de la Policía Judicial, y dado que la incidencia delictiva ha continuado, con casos en el centro de A Coruña, la Comisaría Provincial ha determinado mantener el dispositivo hasta mediados del próximo mes.

El pasado fin de semana se registraron nuevos robos con fuerza en pisos y al menos ocho afectados presentaron sendas denuncias en la Policía Nacional. Los delitos se localizaron en los barrios de Os Castros, Ensanche, Ciudad Vieja y la zona centro, con asaltos en la calle Real y en la plaza de María Pita, e incluso más de un caso en la misma calle. Como es habitual en este tipo de robos en domicilios, dinero y joyas fueron las propiedades de valor que los ladrones extrajeron en sus golpes, apuntan fuentes policiales.

Estos ocho robos se suman a aproximadamente una treintena que se han denunciado en la ciudad entre los meses de julio y agosto. A ello hay que añadir el cómputo del resto del año, entre enero y junio, con un registro de 128, lo que representa ese 33% más (96 hubo en el semestre inicial de 2021) que acentúa el problema.

La Policía Nacional atribuye esta tendencia delictiva —habitual cada verano en A Coruña— a la operatividad de algún grupo organizado cuyos miembros proceden de países del este de Europa y se mueven de una localidad a otra durante los meses estivales en busca de domicilios propicios para actuar. Suelen vigilar viviendas y controlar a sus ocupantes en el momento en que quedan vacías para aprovechar la ocasión adecuada para asaltarlas con métodos rápidos de allanamiento. No hacen ruido, se mueven con agilidad y se marchan con sus botines: dinero, joyas y lo primero que encuentran a mano, objetos no muy pesados ni voluminosos, para no despertar sospechas a la hora de huir del lugar del delito en caso de ser vistos por otros vecinos.

La información de la que dispone hasta ahora la Policía Nacional y la proliferación de casos han dado lugar a la organización del operativo especial, integrado por agentes de las unidades de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, Extranjería y Policía Científica, bajo la dirección de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta. Hasta ahora han actuado con labores de prevención y detección para reforzar sus investigaciones, en vehículos camuflados y recorriendo las calles, con el fin de localizar a posibles asaltantes y proceder a su detención en caso de ser necesaria.

Las cruces marcadas en el mapa de asaltos en julio y agosto se clavan en zonas de la ciudad como Ensanche, Riazor, Monte Alto, Matogrande, Barrio de las Flores, Monelos y A Zapateira. Dentro de estos barrios, hay marcas en calles como Linares Rivas, Nicaragua, Alfredo Vicenti, Rubine, Juan Flórez, Ronda de Nelle, Adelaida Muro, Ronda de Monte Alto, el entorno del estadio de fútbol y en urbanizaciones de chalés de A Zapateira. En alguna de estas zonas han vuelto a operar los ladrones el último fin de semana, esta vez sobre todo en el centro, por lo que los efectivos policiales del operativo continuarán alerta del 2 al 4 de septiembre y del día 9 al 11.

Los robos con fuerza en pisos experimentaron uno de los repuntes delictivos más significativos en la ciudad en el primer semestre del año, del 33%, así como los incrementos de las sustracciones de vehículos (64,5%), los asaltos a la fuerza en el conjunto de viviendas, establecimientos comerciales y otras instalaciones (44,9%) y los hurtos (37%) respecto a los seis primeros meses de 2021.

Los cuerpos de seguridad aconsejan a los vecinos que desconfíen de cualquier acción sospechosa en torno a sus casas por parte de desconocidos y avisen inmediatamente al 091. Es la directriz más repetida cada vez que hay aumento de robos en la ciudad, como ocurrió de forma más alarmante en el verano de 2014.

Vigilancia en las calles para identificar delitos relacionados con la droga

La presencia policial se ha notado en los últimos días en torno a la avenida de Oza y en calles como A Gaiteira. Hay agentes del 091 patrullando en vehículos o caminando de paisano en la zona, como ocurrió también en el mes de mayo. En aquella ocasión, una operación policial dio como resultado la detención de una persona en el interior de una vivienda, en la que traficaba con sustancias, por lo que fue arrestado tras un proceso de investigación. El caso puso de manifiesto, según fuentes policiales consultadas por este periódico, que tras la demolición de las casas de San José, un foco habitual de consumo y trapicheo de drogas, la actividad se desplazó a otras zonas de la ciudad, entre ellas esta zona de Oza. Son habituales en el 091 los dispositivos que vigilan domicilios en los que se denuncian este tipo de delitos.