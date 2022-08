El grupo coruñés Tregua es uno de los que participará este sábado, 3 de septiembre, en el festival Flores Rock. La banda subirá a las 22.30 al escenario de la plaza del Sol Naciente en su regreso a casa. Mario García es el vocalista de la banda.

¿Qué va a ofrecer su grupo en el concierto de este sábado?

Estamos presentando nuestro último disco, Lo urgente es vivir. Estaba preparado ya antes de la pandemia, pero tuvimos que detener todo el lanzamiento del disco hasta ahora. Estamos en plena gira de presentación de este trabajo que grabamos en Pamplona con Javi Sanmartín. Nos está trayendo muchísimas sorpresas positivas. Ha encajado muy bien en la gente, está teniendo mucho éxito y los concierto funcionan muy bien. Estamos agradecidos de poder tocar en casa, que siempre es de agradecer, y especialmente en un festival de rock como este, que ya tiene unos años de trayectoria y que apuesta de verdad por nuestra música.

¿Considera que es necesaria esta apuesta del Barrio de las Flores por el rock?

Los festivales cada vez abren más el abanico de estilo. Y creo que eso es muy positivo. Al final, las personas a las que les gusta la música en directo no van buscando un estilo en concreto, sino que quieren disfrutar de un buen concierto. Que se atrevan a mezclar estilo me parece una manera acertada de llegar al público. ¿Por qué a una persona no le puede gustar una banda de un estilo musical que no es el suyo o al que no está acostumbrada? Creo que esto es muy positivo, un acierto por parte de la organización del festival.

¿Cómo definiría el estilo propio de su grupo?

No me gustan las etiquetas. Nunca he tocado ese tema porque no creo que sea bueno para ninguna banda ponerse etiquetas porque te encasillan. Se generan prejuicios sobre los grupos sin darles la oportunidad de escucharlos en directo. Hacemos rock, pero dentro del género tienen cabida muchos estilos. Cualquier persona que escuche diferentes cosas en este ámbito puede ser un seguidor de Tregua.

¿Lo importante es que Tregua suene a Tregua?

Todas las bandas tienen una esencia. A estas alturas ya está todo inventado desde hace años, tanto en el rock, como en el heavy metal o el blues. Hay una serie de estilos troncales y de ellos bebemos todos. Luego, es nuestro trabajo hacer que una persona escuche una canción y la identifique con nosotros. Creo que nosotros, como banda, lo tenemos. La gente nos reconoce rápidamente cuando suena una canción nuestra. Esto es lo que hay que buscar como banda.

¿Qué tal ha funcionado el nuevo álbum tras su lanzamiento?

Estamos muy contentos. Hemos llenado todas las salas donde hemos tocado, lo que es muy positivo después de la pandemia. Ha sido mucho el tiempo que hemos tenido que estar parados y uno siempre tiene la incertidumbre de si la gente se acordará de nosotros después de todo. Las personas se desconecta rápido del mundo, y también de la música. La crítica, tanto de prensa especializada como de aficionados es muy buena. Sin duda, es uno de los mejores trabajos de la banda, sino el mejor de todos. Al final, uno siempre tiene que intentar buscar la superación propia. Toda la banda tiene la sensación de que lo proyectado en Lo urgente es vivir tiene mucha calidad.