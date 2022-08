El Quiosco Down Experience de la plaza de Ourense se suma a la plataforma de envíos a domicilio Just Eat para el reparto de sus bocadillos. Los clientes podrán hacer sus pedidos, tanto de bocadillos de calamares, que es su especialidad, como de cualquier producto de la carta, a través de la web o de la aplicación. La entrega a domicilio estará disponible entre las 12.00 y las 22.30 horas. En el local trabajan 19 personas, de las cuales once tienen discapacidad.

La directora de ventas de Just Eat, Paula Pascual, manifestó su compromiso con el proyecto y “ lo que supone como lugar de encuentro para todos los coruñeses, además del gran proyecto de inclusión que impulsa”. Con su incorporación a la plataforma, asegura, “los coruñeses podrán darse el capricho sin moverse de casa”.