Tal como amosa a imaxe do satélite ás 18:30 as altas presións aínda foron quen de retirar as nubes baixas na meirande parte de #Galicia. Mañá non o terán tan fácil, pero aínda veremo os sol en bastantes lugares.



A temperatura segue recortando valores, un proceso continuará mañá. pic.twitter.com/aSGnx9wxpg