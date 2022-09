Centenares de coruñeses pasean cada día al lado, y también por encima, de los bajos del Playa Club, la zona conocida como Los Arcados, sin prestarles demasiada atención. Se trata de unos espacios de titularidad municipal, pero su gestión depende de una empresa controlada por el Deportivo en virtud de una concesión que terminará el 31 de agosto de 2042, justo dentro de 20 años. ¿Podrían tener algún uso? A lo largo de los años se plantearon diferentes proyectos, pero ninguno salió adelante. Y por el momento no se prevé que esta situación pueda cambiar a corto y medio plazo, ya que el Concello y el club blanquiazul siguen sin definir su función dos años después de que fuese aprobada una modificación del plan general que regularizó su situación urbanística, calificando este espacio como equipamiento público.

Fuentes del club confirman que no se han registrado avances en estas negociaciones en los últimos meses, mientras que el Gobierno local no ha aclarado a este diario si tiene planes para estos bajos abandonados. Esta situación se produce dos años después de que fuese aprobado un cambio urbanístico para darles una nueva calificación, ya el plan general de 2013 no la especificaba. En concreto, con esta modificación quedaron regularizados como equipamiento público de contingencia, esto es, un equipamiento pero sin uso predefinido.

El pleno municipal aprobó, también en 2020, por unanimidad una moción para dotar de contenido a Los Arcados de Riazor. El texto de la iniciativa, presentada por la entonces concejal del Grupo Mixto y hoy responsable del área de Deportes, Mónica Martínez, no recibió votos en contra e incluía la negociación con el club para que estos espacios pudiesen ser aprovechados, por ejemplo, por las entidades que se dedican a la práctica de deportes náuticos.

Desde 1999, cuando el Deportivo lo obtuvo en concesión como parte del Playa Club, se anunciaron y planificaron proyectos en ese lugar, pero no se ejecutó ninguno. Un día antes de que terminase 2005 avanzaba el entonces presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro, que Los Arcados se convertiría en la Semana Santa del año siguiente, como el Playa, en una conjunto de instalaciones hosteleras; Lendoiro había informado cuatro años antes de que sería un balneario. Ni uno ni otro se hicieron realidad. Hace seis años, con la directiva presidida por Tino Fernández, se planteó un proyecto hostelero.

Hace una década la curva de Los Arcados estaba ocupada por una larga valla que impedía visualizar lo que se hacía bajo los arcos en esa parte del paseo marítimo. Actualmente han desaparecido las obras y grandes ventanales tapan los arcos. Pero en el interior no hay más que polvo, ladrillos, cimientos y restos de unos pocos muebles. Hay dos niveles, aunque no se vislumbra nada que permita intuir su futuro uso.

El Deportivo adquirió la concesión por 2,4 millones

Los bajos de Los Arcados de Riazor fueron construidos en la década de 1970 como parte del complejo del Playa Club, de propiedad municipal y cedido en régimen de concesión a la familia Pereira. En 1999 la concesión, que concluirá el 31 de agosto 2042, fue adquirida por el Deportivo por 2,4 millones de euros. En concreto, la ostenta la empresa Deporhostelería, que se encarga de gestionar el complejo, que posee una superficie de 3.000 metros cuadrados, de los que mil corresponden a Los Arcados. En 2008 se llegó a incoar un informe para declarar caducada la concesión, por incumplimiento, pero no llegó a prosperar. En 2013, el nuevo plan general recoge este espacio como elemento de valor patrimonial, aunque su situación urbanística se terminó de regularizar en 2020 al quedar calificados como equipamiento público.