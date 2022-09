Depedro, Alondra Bentley, Nat Simons o Paul Collins son algunos de los artistas que conforman el programa de Km. C desde septiembre hasta noviembre. El ciclo musical desarrollado por Estrella Galicia programó nueve actuaciones en las próximas semanas en diferentes salas musicales y establecimientos de la ciudad. La británica Alondra Bentley será la primera en mostrar su arte al público coruñés. Lo hará el próximo sábado, día 10, en el Soho Café, en Enrique Mariñas.

El madrileño Depedro continuará el ciclo el día 17 en el local de Aftersurf en Bastiagueiro. Esta será la única actuación programada fuera de la ciudad. Las salas de conciertos serán las siguientes en beneficiarse de estas actividades musicales. La Disfrutona del Orzán, en la calle Don Bosco, recibirá el día 23 de este mes a Nat Simons

Octubre arrancará en la sala Mardi Gras con la visita del grupo The Silos y terminará en el Garufa Club con la actuación del Club del Río. Noviembre será el mes de más acción de Km. C. Will Johnson estará en el Club Uni, en la Estrecha de San Andrés, el próximo 9 de noviembre. La Mardi Gras repetirá el 17 de ese mes con otra visita internacional, la de Paul Collins.

La previsión de conciertos terminará con dos jornadas musicales consecutivas. El jueves 24, la avenida de la Marina tendrá su aporte musical con el bolo de Seijas en Le Tavernier. Al día siguiente, el 25, la sala Filomatic cerrará con el sonido postrock e instrumental del grupo El altar del holocausto.