Más rock, más música urbana y más canción de autor. El ciclo de conciertos Noites do Porto, cuya segunda edición se celebrará del 20 al 23 de octubre en A Coruña, incorpora a su cartel nuevas citas exclusivas en Galicia de artistas nacionales e internacionales que se suman a los cabezas de cartel ya anunciados: Jorge Drexler, Morgan, James Rhodes, M.Ward y Fernando Costa. Los promotores del ciclo anuncian ahora nuevas incorporaciones: Tiago Iorc, Gloosito, The Glups y Alan McGee, descubridor y manager de Oasis, se suman al cartel de Noites do Porto.

A los ya anunciados conciertos de Jorge Drexler, Morgan, James Rhodes, M. Ward y FernandoCosta, se suman nombres clave con fechas exclusivas en Galicia para este 2022. Es el caso, por ejemplo, del cantante y compositor brasileño Tiago Iorc, ganador de cuatro premios Grammy latinos y calificado por la crítica “como uno de los herederos musicales de Caetano Veloso”, que compartirá escenario con Jorge Drexler el sábado 22 de octubre en A Coruña. El artista, autor de éxitos como ‘Coisa Linda’ ou ‘Amei Te ver’, y que suma cientos de millones de reproducciones de sus temas en las plataformas digitales, visitará A Coruña en la noche del sábado 22 en el marco de su gira europea.

ESCENARIOS Y ENTRADAS

El ciclo se expande en esta edición: desde su escenario principal, situado en el puerto, a las salas de conciertos con dos sesiones únicas en las noches del 19 y 26 de octubre.

Las entradas para los nuevos directos del ciclo, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, Xunta de Galicia a través del Xacobeo 21-22 y Estrella Galicia, ya están a la venta a través de la web www.noitesdoporto.com y de la plataforma www.ataquilla.com.

NOVEDADES

Una de las sorpresas que hemos conocido ahora es el anuncio de los nombres que conformarán el cartel de la noche de apertura de Noites do Porto, que tendrá lugar el 19 de octubre en la Sala Garufa. La denominada ‘Noche de Inauguración’ no solo avanza, sino que confirma la vocación internacional del proyecto: el escocés Alan McGee, descubridor y manager de bandas como Oasis, y fundador del mítico sello independiente Creation Records -con quien trabajó Primal Scream, The Jesus and Mary Chain, My Bloody Valentine, The Libertines o Teenage Fanclub, entre otros-, aterrizará en A Coruña para ofrecer un DJ set exclusivo y presentar su último descubrimiento: The Gulps. La banda de rock, formada en Londres con miembros europeos -dos de ellos de Calahorra, La Rioja- y de Oriente Medio, actuará por primera vez en la ciudad tras recorrer Reino Unido como teloneros de Ash o Carl Barat.

Otra de las nuevas incorporaciones al lineup de Noites do Porto reforzará el carácter ecléctico del ciclo. La noche del viernes 21 será una jornada en la que predominará, sin duda, la música urbana. Al cartel encabezado por el ibicenco FernandoCosta, se suma ahora el madrileño Gloosito, una de las sensaciones más frescas de su escena. Tras lanzar frenéticamente sencillos y EPs en los últimos dos años, como ‘Psicopompo’ o ‘Port Au Prince’, Gloosito confirmará en A Coruña por qué está considerado como uno de los artistas con mayor proyección del panorama urbano.

Noites do Porto

Noites do Porto nace en 2021 como una experiencia musical que ofrece una serie de shows únicos y exclusivos en Galicia y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de A Coruña, de la Xunta de Galicia a través del Xacobeo 21-22 (www.concertosdoxacobeo.gal), la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) y el Puerto de A Coruña. Además, es un evento patrocinado por Estrella Galicia, con la colaboración de Radio Coruña Cadena SER y Mondosonoro.

En su primera edición, celebrada en otoño de 2021 en el muelle de Batería (primera vez que los terrenos portuarios se abrieron a la ciudadanía para la celebración de eventos de música en directo), el ciclo reunió en las noches del 29 al 31 de octubre a artistas imprescindibles del panorama musical estatal, como son Xoel López, Ángel Stanich, Bad Gyal, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba y Califato 3/4.

En su segunda edición, que tendrá lugar del 20 al 23 de octubre, Noites do Porto incorpora en su lineup a artistas de ámbito internacional, como Jorge Drexler, James Rhodes, M. Ward o Tiago Iorc, y amplía tanto el número de jornadas de directos tanto su ámbito de actuación, con la incorporación de la sala de conciertos Garufa como escenario de su “Noche de Inauguración” (19 de octubre), con The Gulps y Alan McGee, y “Noche de Clausura” (26 de octubre), con el estadounidense M. Ward, en la que será su única actuación este año en Galicia, en el marco de la gira de presentación de su último disco, ‘Think of Spring’.

La primera cita en el muelle de Batería con la música en directo será el jueves 20 de octubre. La banda madrileña Morgan regresará este otoño a la ciudad, en el marco de su gira ‘The River Tour’ (el regreso del grupo a los escenarios tras un parón de dos años), para presentar ‘The river and the stones’, su tercer trabajo discográfico, grabado en Francia en 2021 con el productor Campi Campón.

Al día siguiente, el viernes 21, será el turno de uno de los MC de referencia en el panorama estatal del rap: FernandoCosta. El rapero ibicenco se dio a conocer en 2018 gracias a su álbum debut de estudio, ‘Yipiyou’, con el que alcanzó millones de reproducciones de sus singles ‘Dynamo’ o ‘Danger’ en Youtube. Este 2022 presenta ‘Tirititando’, un segundo trabajo que recoge la evolución de su sonido, la bendición de los grandes de la escena y la actitud callejera de siempre.

En la noche del sábado 22, el protagonismo será de una de las grandes voces de la música internacional, que actuará exclusivamente en Galicia en el marco de Noites do Porto. Tras prácticamente cinco años de silencio discográfico, este 2022 el uruguayo Jorge Drexler presenta ‘Tinta y tiempo’, su decimocuarto trabajo de estudio, un universo lleno de luz llamado a ser un imprescindible en su repertorio. En A Coruña ofrecerá un nuevo y original espectáculo, en el que también revisará grandes éxitos, acompañado por Borja Barrueta (batería), Meritxell Neddermann (teclados y voces), Javier Calequi (guitarra y voces), Campi Campón (bajo y programaciones), Alana Sinkëy y Miryam Latrece (voces).

Finamente, el domingo 23 de octubre, el pianista James Rhodes será el responsable de poner el broche de oro a la segunda edición de Noites do Porto en el muelle de Batería. El carismático músico inglés, residente en Madrid, se distingue por ofrecer unos recitales personalísimos en los que, además de interpretar obras de autores clásicos, invita al público a conocer detalles sobre la historia de los compositores. En el concierto de A Coruña, el único que ofrecerá este otoño en Galicia, Rhodes interpretará un nuevo y exclusivo repertorio.