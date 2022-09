“En esta profesión hay que trabajar para que nadie nos diga nunca que no estamos listos”

El barítono de origen gallego —nació en Madrid— Luis Cansino es uno de los referentes de la temporada lírica de los Amigos de la Ópera de este año. La septuagésima edición recibe, en su primera semana, la ópera de Verdi La Forza del Destino, en el teatro Colón el sábado día 3. Cansino interpretará a Fra Melitone en una función que empezara a las 20.00 horas. El próximo 16 de noviembre celebrará sus 35 años de trayectoria musical en el auditorio del Ágora.

Encarna a Fra Melitone. ¿Qué desafío supone este papel para usted?

La Forza del destino, evidentemente, es una de las grandes óperas del repertorio verdiano. Con anterioridad había cantado el rol de Don Carlo di Vargas, que en esta ocasión va a debutar Borja Quiza. Recuerdo que cuando canté en la primera ocasión ya me llamó la atención Fra Melitone. Me planteé seriamente cantarle en un futuro que no fuera muy lejano. Ahora se ha dado esa ocasión. Creo que es un rol maravilloso, en el que me siento muy cómodo. Es un repertorio que me gusta mucho hacer. Es bufo, pero no cómico. Es la cuestión de lo bufo dentro de la ópera italiana y, sobre todo, la verdiana. Es un personaje simpático, lleno de matices y un poco gruñón. Tiene dos grandes escenas en el final del tercer acto y el comienzo del cuarto.

Siendo usted gallego, es significativo cantar en el teatro Colón en esta temporada lírica?

Evidentemente, es un placer volver. Siempre lo es cantar en Galicia. Lamentablemente, los cantantes gallegos no tenemos tantas oportunidades de cantar aquí porque nos falta tener una temporada más larga. Esto afecta tanto a A Coruña como a Vigo. Sería ideal tener una temporada más larga, pero para eso hacen falta apoyos institucionales. La ópera tiene gran tradición aquí, ya se ve con estos 70 años.

Ya había participado en varias ediciones anteriores con Amigos de la Ópera.

Estuve cuando se celebró el 55º aniversario, con un homenaje a la gran soprano gallega Ángeles Gulín. Es un placer estar en esta edición especial de los 70 años.

¿Cómo se introdujo en el mundo de la ópera?

Yo comencé siendo muy joven. También estoy celebrando los 35 años de mi carrera. Debuté con 20 años y fueron los típicos inicios de alguien lleno de esperanzas e ilusión. Al debutar piensas, erróneamente, que ya lo has conseguido todo, cuando es solo el primero de los muchísimos escalones que tiene esta carrera. Uno mira para atrás y ve 35 años lleno de satisfacción, lucha, estudio y de intentar ser un buen profesional y un buen compañero en cada producción.

¿Cuál es la virtud que debe tener un cantante de ópera ?

Recuerdo que en una ocasión, mi maestro, el gran tenor Pedro Lavirgen, me dedicó un disco suyo de arias de ópera. En esa dedicatoria me puso algo que él siempre me repetía mucho. Deseaba que yo triunfase en mi carrera y recalcaba que me centrara en la profesionalidad, el compañerismo y la humildad. Evidentemente, hay que tener voz, pero también se necesitan otras cosas. Estas son la musicalidad, ductilidad, ser un buen compañero y presentarse siempre con una actitud positiva en las producciones. Por encima de todo tiene que haber esos valores y la capacidad de trabajo. En esta profesión hay que trabajar para que nadie nos diga nunca que no estamos listos. También, uno tiene que ser una buena persona. Pero lo tiene que ser tanto si es cantante de ópera, como si se dedica a cualquier otra cosa.

¿Son esas las claves para mantenerse durante tantos años?

Esas son las banderas que todos deberíamos tener en nuestras vidas. Además, nosotros tenemos la ventaja de trabajar en lo que amamos.

Asmik Grigorian inaugura la temporada lírica

La Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña da comienzo este jueves a la nueva temporada lírica. Esta edición arranca hoy a las 20.00 horas en el teatro Rosalía de Castro. La artista lituana, de ascendencia armenia, Asmik Grigorian será la responsable de dar el pistolezado de salida a una programación de tres meses en diferentes escenarios y teatros de la ciudad. Ofrecerá un recital acompañada del pianista Lukas Geniusas. La cantante recibió el premio a la mejor voz femenina del año 2019 en los International Opera Awards. El programa continúa esta semana. El viernes se dará una charla a las 19.00 horas en Afundación sobre la ópera de Verdi La Forza del destino. El encuentro lo auspiciará Andrea Merli y servirá como previa de la ópera en versión del día siguiente en el teatro Colón con Luis Cansino. En la representación participará la Orquesta Sinfónica de Galicia, acompañada por su formación coral. El día 10 de septiembre, en el mismo escenario con la Gran Gala Lírica por el 70 aniversario de la asociación.