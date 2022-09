“Curar non é o único fin da profesión sanitaria, tamén coidar”

O profesor de Dereito da Universidade da Coruña, José Antonio Seoane, vén de ser elixido como membro do Comité de Bioética de España, un organismo encargado de establecer os principios xerais para a elaboración de códigos de boas prácticas de investigación científica.

Entra a formar parte do Comité como relevo ao que tivo que xestionar a pandemia. É un reto, ou tócanlle tempos máis sosegados?

Temos unha situación moito máis tranquila, en boa medida polo labor que fixeron no grupo que se encargaba da estratexia de vacinación. Dous membros do comité tiveron unha presenza permanente dende o comezo, e a orientaron moi ben. Esa tensión que se viviu, nós non a imos ter, tanto pola debilidade do contaxio como polo labor que xa fixeron. Xa está delimitado o marco ético, e nós teremos unha labor de continuidade. Oxalá sexa así.

Nos tempos da pandemia, quedou a ética nun segundo plano ante a urxencia da actuación nunha situación de emerxencia?

Non é que quedase por detrás. Hai diferentes aproximacións éticas das medidas que se tiñan que tomar nesa situación. Non hai unha única resposta ética, depende da perspectiva. Hai unha certa unanimidade en canto á lesión dalgúns valores. Foron situacións excepcionais, ante as que non tiñamos experiencia, nas que se primou a protección da vida e á saúde, pero se afectou a outros valores como a identidade. É moi difícil tomar decisións nesa situación. Primouse máis a eficiencia, non sei se falar dunha bioética de excepción, en detrimento doutros valores. É moi fácil dicilo a posteriori. Non se trata de criticar, senón de aprender. Si houbo tempo para pensar e para definir a estratexia de vacinación, no tocante, por exemplo, aos grupos preferentes. No tema da atención crítica nos primeiros días houbo que tomar medidas criticadas tamén noutros países. É preferible, ás veces, asumir un risco de contaxio e darlle unha aperta ao teu pai.

Tras esa análise dende a distancia, que prácticas puideron facerse máis conformes á ética?

Probablemente esa. Ás veces é preferible ter unha despedida, compartir un momento cos achegados, aínda que haxa un risco de contaxio. Non falo da compaixón, senón do valor da identidade, de desfrutar desa compañía, que é ás veces máis terapéutica ca un tratamento. Insisto: isto é a posteriori. As autoridades sanitarias tiñan ese temor de que os contaxios aumentasen. Hai que ser comprensivo, pero ese podería ser un cambio: entender que protexer a vida debe compaxinarse con ese elemento afectivo, de emocións, que son vitais para a nosa saúde.

Hoxe en día, temas como a violencia obstétrica ou a dignidade do usuario na intervención social están na conversa pública. Está cobrando a ética unha importancia fundamental para a sociedade?

É unha parte decisiva. A bioética nace no ámbito sanitario, no ámbito da investigación con seres humanos, desenvólvese na atención hospitalaria e espállase á intervención social. Estase a ver que curar non é a única finalidade das profesións sanitarias, senón tamén coidar. Pasa coa maternidade e co final da vida. A aprobación da Lei da Eutanasia abre un abano de cuestións respecto do significado ético da vida, das decisións autónomas ,dos coidados ao final da vida. Aínda que non sexa de forma consciente, a dimensión ética está presente en toda a evolución dos coidados sanitarios, e tamén na cidadanía. Ese é o grande paso a dar: que a cidadanía comprenda que a bioética non consiste en transformar radicalmente o que xa existe, senón en darlle un significado distinto que o complemente. Todo o mundo vai ter unha posición respecto a iso. É importante transmitir á cidadanía que a toma de decisións sobre as intervencións que queremos ou non queremos ter ao final da nosa vida é algo moito máis presente nas nosas vidas do que parece. Pensarmos sobre iso vai ser beneficioso. É bo momento, a ética transformou positivamente esas relacións, e os profesionais están facendo unha boa labor de formación para que as súas prácticas sexan máis correctas dende o punto de vista da ética.

Houbo certa polémica co anterior comité, que foi cesado, e no que varios membros manifestaron posturas contrarias á eutanasia. Falta consenso social sobre isto?

Consenso non hai en ningún dos grandes temas tradicionais da bioética: a interrupción voluntaria do embarazo e o suicidio medicamente asistido. Hai unha crecente maioría que apoia a concesión de autonomía ás persoas para decidir que tipo de final da vida queren. Hai unha confusión conceptual: a eutanasia é un escenario moi específico no final da vida. Hai medidas, como a sedación paliativa ou rexeitar tratamentos, a limitación ou adecuación do esforzo terapéutico, que, malia que poidan supoñer a perda da vida, permiten un final máis acorde aos desexos do paciente e ao bo exercicio da profesión. A eutanasia vai ser unha situación excepcional numericamente. Os profesionais non están obrigados a practicala, a administración xa buscará outros profesionais que o fagan. A evolución da tecnoloxía fai que os escenarios sexan máis amplos. A experiencia deste primeiro ano en Galicia reflicte algo así. Faise con relativa normalidade, houbo solicitudes de prestacións que se realizaron con profesionais do sistema público de saúde, e cun comportamento moi correcto por parte da Consellería de Sanidade. Estamos a recibir apoio na comisión para facelo, con independencia do que cada quen poida pensar, respectando a conciencia dos profesionais que non queiran intervir, e respectando o exercicio do dereito deses pacientes que queiran utilizalo.

No comité tratan cuestións sensibles, que reciben grande escrutinio por parte da sociedade. Son opinables os fundamentos éticos?

Mais que opinable, diría que poden argumentarse de forma distinta. Nós podemos debater os argumentos; o que temos que facer é xustificar por que opinamos así. Todo o mundo pode ter unha opinión sobre algo, o que temos que facer é ofrecer argumentos, que se poden cuestionar; facelos públicos, explicar as nosas razóns e, como en calquera discurso ou diálogo racional, permitir que outras persoas poidan contraargumentar e ofrecer argumentos máis poderosos que nos poidan convencer. A nosa función non é convencer a todo o mundo, pero non son simplemente opinións, prefiro falar de argumentos. Aínda así, claro que é respectable que unha persoa non estea a favor da eutanasia, pero, se se toma unha decisión, polo menos ha de estar xustificada racionalmente. O obxectivo é escoitar, que os informes sexan claros, que ofrezan razóns polas que se toman as decisións, pero hai distintas posicións éticas. Algunhas deberían ser universais, como a igualdade e a non discriminación. O comité debe ser un órgano plural, que escoite voces alleas que axuden a obter unha posición fundamentada para orientar á cidadanía.