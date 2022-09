El Flores Rock vuelve este sábado con una jornada de música rock para todos los públicos. Los más jóvenes contarán con talleres y juegos musicales para ellos por la tarde. El grupo Los Plutones abrirá la jornada a las 13.00 horas con un concierto dirigido al público infantil y para toda la familia. Samuel Pérez es el batería de la banda coruñesa

¿Qué van a llevar Los Plutones al Flores Rock?

Es un espectáculo de aproximadamente una hora. Se trata de contar la historia del rock dirigida a los niños con personajes infantiles. Son unos amigos que se juntan en la calle San Roque, de Monte Alto. Cada tema lo introducimos así.

¿Qué canciones se incluyen en el repertorio?

Para no desvelar muchas sorpresas, diré Tutti Frutti y Rock around the clock, la primera canción de rock como tal que se hizo, en 1957. Acabamos con The Clash, Should I stay or should I go. Algo de Neil Diamond. The Beatles también, por supuesto. Hay chavales ya conocen a los Rolling Stones y siempre tocamos una, Satisfaction o Sympathy for the Devil. Supongo que los padres saben algo de rock y les habrán enseñado canciones a sus hijos cuando viajan en el coche.

¿Cómo preparan los temas para el público infantil?

Tocamos las canciones tal y como son los originales, no las adaptamos. Las letras y las estructuras las dejamos así porque son reconocibles. El público infantil, lógicamente, viene siempre con los padres, así que va dirigido también a los adultos. No deja de ser una introducción a este género.

¿Es el rock un estilo que triunfa entre los más pequeños?

Quién no se ha enamorado con canciones y las ha bailado. Nosotros tratamos de acercarnos a los niños en su universo a través del rock. Son tan naturales e inocentes que nosotros lo pasamos tan bien como ellos. A final subimos a algunos niños al escenario, repartimos maracas y otros instrumentos y tocamos

una canción todos juntos.