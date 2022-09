Después de llenar y de pasarlo bastante mal en mayo, en el Coliseum con el espectáculo Estirando el chicle, ya que empezó tarde por un problema técnico, la cómica Lala Chus no solo no le ha cogido manía a Galicia, sino que ha vuelto con ganas y ha publicado fotos de sus vacaciones en sus redes sociales. Si en el último programa tanto Victoria Martín como Carolina Iglesias contaron la crisis que sufrieron cuando pasaban los minutos y no podían salir al escenario, Lala Chus recordaba lo mucho que las maquilló. En las vacaciones de la cómica no faltaron las fotos en la rosa de los vientos de la Torre de Hércules y una escapada a Cambados.