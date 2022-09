La alpinista, aventurera y exconcejala de Medio Ambiente de Vigo, Chus Lago, participará en la nueva edición del Festival Mar de Mares (15-18 de septiembre) a través de un encuentro inspirador en el que narrará su experiencia. La alpinista participó ayer en la presentación del festival, que traerá actividades como la muestra Scott&Shacketon, que narra la conquista del Polo Sur de los aventureros, gesta que Lago ha emprendido en múltiples ocasiones.

Esta edición del Mar de Mares pone el foco en la aventura como motor de descubrimientos. ¿Qué le ha enseñado a usted la montaña?

Desde que era niña empecé haciendo montaña muy local, el monte de A Madroa, los montes de Galicia, O Courel, O Pindo. Muchas veces ibas allí a recoger basura, y aprendías que al monte no ibas a manchar. El amor por el medio ambiente era por la naturaleza, no sabías que existía el cambio climático, porque no se hablaba de él. Yo aprendí del cambio climático estando en África, en Perú, en Bolivia, cuando la gente local te decía que antes este glaciar llegaba hasta aquí y ahora es más corto. Los mapas no coinciden ya. Te hablo de hace 30 o 40 años. Cuando hilas, ves que no ocurre en una zona concreta, ocurre a nivel mundial. Los alpinistas teníamos un concepto sobre esto ya desde hace tiempo.

Hay glaciares que solo existen ya en los mapas, una de las huellas más evidentes del cambio climático. ¿Se es consciente de las consecuencias de que se derritan los hielos?

Toda la gente local que vive a las puertas de estas montañas, en Suiza o Francia sin más lejos, sufren las consecuencias inmediatas Si deja de haber hielos, se secan los lagos. Toda la agricultura, la necesidad del agua, el paisaje cambia. Las consecuencias son inmediatas. No hace falta pensar en el Ártico o en el Himalaya, donde ya se está viendo que son como tornados, o el calentamiento de los océanos: a nivel local no hay día que no abras la prensa y no te encuentres una noticia. En Burdeos, el río Loira se secó por primera vez en su historia. Es tremendo.

Hay mucha gente que se lanza a la aventura para vivir la experiencia o sentir adrenalina. Para serlo realmente, ¿hace falta un compromiso con el medio ambiente?

Yo creo que sí. Es una forma de ir hasta esos sitios, con más respeto, sin botellas de oxígeno, con menos porteadores, eso es la ética. Otra cosa es el por qué vas a esos sitios, y no convertirte en un mero consumidor de aventura. Me identifico más con estos exploradores del pasado, porque hay lugares a los que he tenido que ir tres veces para conseguirlo. Llevo toda la vida en ello, porque primero me enamoré de los montes de mi tierra. Hay cosas de los tiempos que corren que no entiendo.

En la era de la experiencia a la carta, ¿percibe un aumento de estos consumidores de aventura?

En general, la mentalidad ha cambiado. Hay una parte que sigue siendo explorador, escalador o alpinista, que se parece más a ese aventurero de antes, pero el turismo de aventura se ha puesto de moda, porque parece que existe un vacío que la gente quiere llenar aventuras de consumo rápido. Lo lógico sería que entrenaras, que hicieras un monte más pequeño antes, que fueras creciendo. Te comes un proceso en el que te llenas de experiencias y valores, que te da la oportunidad de tomar decisiones. No creo que les llene, porque después es otra cosa, y después otra.

Ha pasado también por la política local. ¿Qué puede hacer un ayuntamiento, con sus limitaciones, para imprimir esa necesidad de cuidar el mar y el medio ambiente?

Yo he descubierto que, cuando a la gente le das información de las repercusiones que tiene y de lo que puede hacer, lo hace. Se toman decisiones a nivel de ONU, hay tratados con peso, pero a nivel local no puede ser un político el que decida. Es la humanidad la que tiene que ponerse a ello, y no podemos ser caprichosos con querer ir en coche, dejar correr el grifo o no apagar las luces. A veces, los políticos no toman medidas porque tienen miedo de que la gente no les vote por bajar la intensidad de la luz o limitar la energía.

¿Cree que estamos a tiempo de revertir esta situación?

Yo no soy científica, pero ves cosas que te dejan los pelos de punta. Por primera vez, este verano, se cerró la ruta al Mont Blanc. Siempre cayeron piedras por esa ruta, pero ahora los trozos de hielo que caen son tremendos. Recuerdo cosas que no sabía que eran cambio climático hace 30 años: ver imágenes del monte Kenia, un glaciar que disminuye cada 10 años. Cuando llegamos solo había un círculo. Hoy no hay ni eso.